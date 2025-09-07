Які тенденції підприємництва?

Актуальний огляд сучасного стану підприємництва, ключові тенденції та регіональні особливості опублікувала команда YC.Market, інформує 24 Канал.

Географія підприємництва

Найбільше підприємців та компаній зосереджено у Києві – 34 655 ФОП і юросіб станом на початок вересня 2025 року. Дніпропетровська область утримує друге місце з 21 069 суб'єктів, Львівська область – 17 096, Київська область – 16 233, а Одеська область – 15 954. Ці регіони формують ядро економічної активності України.

Іноземні інвестори та бізнес

За останні три роки (2022–2025) топ-5 країн, громадяни яких відкривали бізнес в Україні, виглядає так: Туреччина, США, Польща, Німеччина та Велика Британія. Це свідчить про стійку зацікавленість міжнародних підприємців у розвитку бізнесу в нашій країні, зазначили фахівці.

Які витрати новостворених компаній?

Аналітики YC.Market також відстежили, скільки коштів з бюджету отримали нові підприємства у 2025 році. Лідирує Київ – 448,7 тисяч гривень, друге місце – Дніпропетровська область (308,6 тисяч гривень), третє – Львівська область (201,4 тисяч гривень). Київська область отримала 67,7 тисяч гривень, а Закарпаття – 45,5 тисяч гривень.

Важливо! Ці дані демонструють, що бізнес в Україні розвивається динамічно, при цьому ключові економічні центри формують більшу частину активності, а іноземні інвестори продовжують вкладати у країну.

Як перевіряють сплату податків?