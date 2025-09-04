Чому такі оборони нереальні?

Йдеться про мінімальні зарплати для персоналу (кухаря, офіціанта, бармена), вартість ліцензій на продаж алкоголю, закупівлю продуктів, утримання приміщення та сплату податків. Усі ці витрати не співвідносяться з задекларованим виторгом, повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал.

Окрім того, частина закладів декларує лише безготівкові операції, тоді як частка готівки у виторзі складає менш ніж 5%.

Задекларовані виторги на рівні 50 000 гривень не дають можливості жодному закладу реально функціонувати. Це шкодить і бюджету держави, і самому бізнесу, оскільки такі підприємства одразу потрапляють у зону ризику та під пильний контроль,

– зазначили у ДПС.

Що відомо про сірі схеми ресторанів?