Чому такі оборони нереальні?
Йдеться про мінімальні зарплати для персоналу (кухаря, офіціанта, бармена), вартість ліцензій на продаж алкоголю, закупівлю продуктів, утримання приміщення та сплату податків. Усі ці витрати не співвідносяться з задекларованим виторгом, повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал.
Окрім того, частина закладів декларує лише безготівкові операції, тоді як частка готівки у виторзі складає менш ніж 5%.
Задекларовані виторги на рівні 50 000 гривень не дають можливості жодному закладу реально функціонувати. Це шкодить і бюджету держави, і самому бізнесу, оскільки такі підприємства одразу потрапляють у зону ризику та під пильний контроль,
– зазначили у ДПС.
Що відомо про сірі схеми ресторанів?
- Раніше голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев наголошував, що більшість ресторанів в Україні працюють через ФОПи. У сфері зареєстровані 68 000 фізосіб-підприємців і лише 3200 компаній.
- Через таку практику держава щороку втрачає близько 7 мільярдів гривень податкових надходжень.
- За перше півріччя 2025 року обороти закладів харчування зросли на 5% у порівнянні з минулим роком. Втім, це зростання відбулось переважно через підвищення цін, а не збільшення кількості відвідувачів.
- До слова, у 2023–2025 роках БЕБ неодноразово проводило масштабні перевірки мережевих ресторанів у Києві, Львові та Одесі. Найбільш резонансною була справа львівського холдингу !FEST, який після обшуків у 2023 році був змушений відшкодувати понад 13 мільйонів гривень податків.