Як бізнес ухиляється від податків?

Нардеп навів приклади, коли великі ритейл-мережі ухиляються від податків, реєструючи десятки ФОПів замість сплати реальних сум до бюджету, передає 24 Канал.

"У магазині оформлено декілька ФОПів. Один з них працює на загальній системі і продає підакцизну продукцію, адже продавець підакцизної продукції не може бути на єдиному податку. Інші — на єдиному податку другої групи і сплачують близько 4 тисяч гривень на місяць. При цьому магазин з оборотом 3 мільцони гривень мав би сплатити близько 300 тисяч", — пояснив Гетманцев.

Він підкреслив, що ці ФОПи лише формально зареєстровані як підприємці, а фактично бізнесом не займаються і не можуть отримати пільги для малого бізнесу, передбачені Податковим кодексом.

Нардеп навів приклад мережі зі 117 магазинів у Чернівецькій області, яка повністю працює на ФОПах. За словами Гетманцева, часті зміни ФОПів у таких мережах пов'язані з перевищенням ліміту у 7 мільйонів гривень.

У цьому і є маніпуляція та зловживання. Єдиний податок створювався для малого бізнесу, а не для великого, що мімікрує під малий,

— наголосив він.

Куди йдуть несплачені податки?

Гетманцев також спростував думку про дешевші товари у магазинах, які ухиляються від податків. За його словами, несплачені податки не знижують ціни, а просто осідають у кишенях шахраїв замість бюджету.

Він підкреслив, що податківці мають перевіряти тих, хто справді ухиляється, а не тиснути на чесний бізнес. І додав, що порушення мають закінчуватися не лише покаранням винних, а й відставками чиновників, які закривали очі на такі схеми.

Що відомо про ухилення від податків в Україні?