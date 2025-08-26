Как бизнес уклоняется от налогов?
Нардеп привел примеры, когда крупные ритейл-сети уклоняются от налогов, регистрируя десятки ФЛП вместо уплаты реальных сумм в бюджет, передает 24 Канал.
"В магазине оформлено несколько ФЛП. Один из них работает на общей системе и продает подакцизную продукцию, ведь продавец подакцизной продукции не может быть на едином налоге. Другие - на едином налоге второй группы и платят около 4 тысяч гривен в месяц. При этом магазин с оборотом 3 миллиона гривен должен был бы заплатить около 300 тысяч", - пояснил Гетманцев.
Он подчеркнул, что эти ФОПы лишь формально зарегистрированы как предприниматели, а фактически бизнесом не занимаются и не могут получить льготы для малого бизнеса, предусмотренные Налоговым кодексом.
Нардеп привел пример сети из 117 магазинов в Черновицкой области, которая полностью работает на ФОПах. По словам Гетманцева, частые изменения ФЛП в таких сетях связаны с превышением лимита в 7 миллионов гривен.
В этом и есть манипуляция и злоупотребления. Единый налог создавался для малого бизнеса, а не для большого, что мимикрирует под малый,
- подчеркнул он.
Куда идут неуплаченные налоги?
Гетманцев также опроверг мнение о более дешевых товарах в магазинах, которые уклоняются от налогов. По его словам, неуплаченные налоги не снижают цены, а просто оседают в карманах мошенников вместо бюджета.
Он подчеркнул, что налоговики должны проверять тех, кто действительно уклоняется, а не давить на честный бизнес. И добавил, что нарушения должны заканчиваться не только наказанием виновных, но и отставками чиновников, которые закрывали глаза на такие схемы.
Что известно об уклонении от налогов в Украине?
- К слову, ранее Гетманцев сообщил, что большинство ресторанов в Украине работают через схему с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Это помогает нечестным предпринимателям избежать уплаты налогов, а государство взамен ежегодно теряет 7 миллиардов гривен.
- А каждая третья тонна кофе ввозится в Украину контрабандой, что приводит к потерям государства более миллиарда гривен в год.