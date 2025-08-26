Как бизнес уклоняется от налогов?

Нардеп привел примеры, когда крупные ритейл-сети уклоняются от налогов, регистрируя десятки ФЛП вместо уплаты реальных сумм в бюджет, передает 24 Канал.

"В магазине оформлено несколько ФЛП. Один из них работает на общей системе и продает подакцизную продукцию, ведь продавец подакцизной продукции не может быть на едином налоге. Другие - на едином налоге второй группы и платят около 4 тысяч гривен в месяц. При этом магазин с оборотом 3 миллиона гривен должен был бы заплатить около 300 тысяч", - пояснил Гетманцев.

Он подчеркнул, что эти ФОПы лишь формально зарегистрированы как предприниматели, а фактически бизнесом не занимаются и не могут получить льготы для малого бизнеса, предусмотренные Налоговым кодексом.

Нардеп привел пример сети из 117 магазинов в Черновицкой области, которая полностью работает на ФОПах. По словам Гетманцева, частые изменения ФЛП в таких сетях связаны с превышением лимита в 7 миллионов гривен.

В этом и есть манипуляция и злоупотребления. Единый налог создавался для малого бизнеса, а не для большого, что мимикрирует под малый,

- подчеркнул он.

Куда идут неуплаченные налоги?

Гетманцев также опроверг мнение о более дешевых товарах в магазинах, которые уклоняются от налогов. По его словам, неуплаченные налоги не снижают цены, а просто оседают в карманах мошенников вместо бюджета.

Он подчеркнул, что налоговики должны проверять тех, кто действительно уклоняется, а не давить на честный бизнес. И добавил, что нарушения должны заканчиваться не только наказанием виновных, но и отставками чиновников, которые закрывали глаза на такие схемы.

Что известно об уклонении от налогов в Украине?