Как в Украину завозят кофе?
Кроме того, украинцы таким образом получают некачественный товар, передает 24 Канал со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.
Три тысячи тонн нелегального кофе (или каждая третья тонна) в год ввозится в Украину контрабандой мимо широко закрытых глаз таможенников и правоохранителей,
– написал Гетманцев.
Согласно его словам, завод товара происходит под видом цикория, объем ввоза которого вырос за два года в разы. Но иногда кофе провозится вообще в черную.
Затем этот кофе или "реализуется за кэш", или пакуется под международные бренды и – тоже "реализуется за кэш". И, как отметил Даниил Гетманцев, это не только Столичка, Волынская в Киеве, или "Седьмой Километр" в Одессе. Речь идет и о многочисленных сетях фуд-ритейла, измельченные на ФЛП.
Только на этой группе товаров государство теряет более миллиарда в год, но к тому же потребитель получает некачественный, контрафактный товар,
– сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Обратите внимание! Он отметил, что неспособность государства к противостоянию мошенникам, или способность некоторых "государственников" к участию в них – поражает.
Что происходит с ценами на кофе?
- Цены на кофейные зерна продолжают расти, что провоцирует поиск различных альтернатив.
- Прогнозы свидетельствуют, что к 2050 году половина мировых кофейных угодий может исчезнуть.
- По меньшей мере 60% диких видов кофе, в частности арабика, находятся под угрозой исчезновения.