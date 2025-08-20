Цены на кофе снова начали расти

Фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке поднялись до самого высокого уровня за последние два месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это произошло на фоне опасений, что многочисленные волны холодной погоды и незначительные заморозки могут сократить урожай в Бразилии – крупнейшем производителе этого сорта кофе.

Растет беспокойство, что нынешний урожай кофе в Бразилии будет ниже, чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий,

– отметил Майкл Макдугалл, аналитик McDougall Global View.

По его словам, тревожность вызывает не только текущий урожай – урожай 2026 года тоже может быть ограниченным, поскольку периоды холодной погоды уже вызывают преждевременное стрессовое цветение. Самый активный фьючерсный контракт во вторник, 19 августа, вырос на 2,6%. Цены росли пятый день подряд, демонстрируя самую длинную положительную динамику с апреля.

Что вызвало быстрый рост цены на кофе?

Брокер по мягким сырьевым товарам Sucden Financial Ltd. Гарри Говард говорит, что рост цен в течение последних нескольких дней был обусловлен более медленным, чем ожидалось, экспортом из Бразилии, а также сообщениями о заморозках прошлых выходных в основных регионах выращивания кофе – Сул-де-Минас и Серрадо – что также вызвало некоторое "закрытие коротких позиций".

В то же время он предостерег, что ралли может потерять силу, ведь за прошедшую неделю объемы торгов резко сократились.

Обратите внимание! По данным опроса Coffee Trading Academy, общий урожай кофе арабика и робуста в Бразилии в сезоне 2025-2026 годов, как ожидается, составит 63,9 миллиона мешков по 60 килограммов каждый, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Текущие цены на кофе: