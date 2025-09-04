Почему такие обороны нереальные?

Речь идет о минимальных зарплатах для персонала (повара, официанта, бармена), стоимость лицензий на продажу алкоголя, закупку продуктов, содержание помещения и уплату налогов. Все эти расходы не соотносятся с задекларированной выручкой, сообщила Государственная налоговая служба, передает 24 Канал.

Кроме того, часть заведений декларирует только безналичные операции, тогда как доля наличных в выручке составляет менее 5%.

Задекларированные выручки на уровне 50 000 гривен не дают возможности ни одному заведению реально функционировать. Это вредит и бюджету государства, и самому бизнесу, поскольку такие предприятия сразу попадают в зону риска и под пристальный контроль,

– отметили в ГНС.

Что известно о серых схемах ресторанов?