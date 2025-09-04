Почему такие обороны нереальные?
Речь идет о минимальных зарплатах для персонала (повара, официанта, бармена), стоимость лицензий на продажу алкоголя, закупку продуктов, содержание помещения и уплату налогов. Все эти расходы не соотносятся с задекларированной выручкой, сообщила Государственная налоговая служба, передает 24 Канал.
Кроме того, часть заведений декларирует только безналичные операции, тогда как доля наличных в выручке составляет менее 5%.
Задекларированные выручки на уровне 50 000 гривен не дают возможности ни одному заведению реально функционировать. Это вредит и бюджету государства, и самому бизнесу, поскольку такие предприятия сразу попадают в зону риска и под пристальный контроль,
– отметили в ГНС.
Что известно о серых схемах ресторанов?
- Ранее председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев отмечал, что большинство ресторанов в Украине работают через ФЛП. В сфере зарегистрированы 68 000 физлиц-предпринимателей и только 3200 компаний.
- Из-за такой практики государство ежегодно теряет около 7 миллиардов гривен налоговых поступлений.
- За первое полугодие 2025 года обороты заведений питания выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, этот рост произошел преимущественно из-за повышения цен, а не увеличения количества посетителей.
- К слову, в 2023–2025 годах БЭБ неоднократно проводило масштабные проверки сетевых ресторанов в Киеве, Львове и Одессе. Наиболее резонансным было дело львовского холдинга !FEST, который после обысков в 2023 году был вынужден возместить более 13 миллионов гривен налогов.