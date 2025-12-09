Как Россия ищет деньги на войну против Украины?
Формальной целью является "отбеливание" экономики, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Но на самом деле это четкий сигнал как для бизнеса, так и граждан – предоставили будет только хуже. В частности есть шанс, что государство получит больше возможностей следить за финансовыми операциями населения.
Кремль дает понять, что решительно настроен выжать из населения максимум налогов,
В Центре отмечают: российские власти снова и снова лезут в карман собственных граждан. Москва стремится, чтобы как-то пополнить дефицитный бюджет.
- В то же время расходы на войну против Украины растут.
- Доходы государства стремительно падают из-за западных санкций и общей деградации экономики.
Единственный ресурс, который остался у Кремля, это собственное население. Ведь его можно обложить новыми налогами, сборами и штрафами.
Обратите внимание! Несмотря на все, Путин выбирает войну, тем самым ведя Россию к экономическому краху.
В то же время в Службе внешней разведки считают, что запланированное повышение ставки НДС в России с 1 января 2026 года до 22 % вряд ли обеспечит ожидаемый рост бюджетных поступлений.
По оценкам, в 2026 году доходы от НДС будут меньше на 6,1 миллиарда долларов, чем прогнозирует российский Минфин.
Повышение налога будет иметь ряд побочных эффектов:
- снижение внутреннего спроса;
- высокие цены уменьшат прибыли предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения;
- уменьшение дивидендов для частных и государственных акционеров приведет к убыткам отдельных компаний;
- регионы потеряют значительную часть доходов;
- усилится инфляционный тыс;
- Центробанк буду вынужден удерживать высокую учетную ставку еще минимум два квартала.
Напомним! Ставка НДС в 22 % сделает Россию одной из стран с самым высоким налогом в мире. Больше только в Венгрии (27 %) и нескольких странах Северной Европы.
Что еще планируют в России?
- Россия планирует ввести новый налог на импортные гаджеты, чтобы собрать 2,7 миллиарда долларов. Для начала правительство хочет сосредоточиться на импортных смартфонах и ноутбуках.
- Также в России вырастут штрафы за экономические преступления. Так Москва хочет пополнить бюджет, а изменения должны коснуться 36 видов экономических преступлений.