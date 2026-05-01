Почему Россия возвращается к проекту АЭС в Болгарии?

Об этом в интервью рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, пишет российский "Интерфакс".

Смотрите также 25 гигаватт до 2050 года: спасут ли новые энергоблоки Хмельницкой АЭС энергетику Украины

По его словам, Россия якобы может обсудить с Софией не только вопрос сервисного обслуживания АЭС, но и реализацию новых проектов.

Мы считаем, что по мере углубления энергетических вызовов в Европе возвращение к прагматическому разговору становится все более востребованным. Диалог по поставкам, сервиса и в более широком смысле – о перспективах новых проектов, включая тему АЭС "Белене", в будущем возможен,

– заявил Лихачев.

По словам руководителя "Росатома", АЭС "Козлодуй", которая была построена по российскому проекту якобы уже имела серьезные вопросы по обслуживанию и ремонту оборудования. Это произошло после того, как станция отказалась от оригинальных решений и комплектующих.

Что известно о проекте АЭС "Белене"?

Стоит отметить, что к разговору о строительстве АЭС "Белене" в Болгарии Лихачев вернулся через 10 лет после старта проекта. Еще в 2026 году страны договорились о строительстве станции с участием Москвы.

Однако в 2012 году София отказалась от этого атомного проекта. Хотя на тот момент российские предприятия уже успели изготовить первый комплект оборудования для станции и собрали реактор для болгарской АЭС.

Конечно, Россия решила судиться. Росатом подал иск против болгарской Национальной электрической компании (НЭК Болгарии) на 1 миллиард евро. София объясняла, якобы контрактов на производство реакторов не подписывала, но в итоге дело проиграла.

Летом 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу структуры Росатома – "Атомстройэкспорт". Суд обязал НЭК компенсировать убытки в размере 620 миллионов евро, впоследствии сумма была скорректирована до 601,6 миллиона евро,

– отмечает издание.

Почему реакторами интересуется Украина?

Напомним, ранее Украина и Болгария договорились о продаже двух российских ядерных реакторов с АЭС "Белене".

Обсуждение этого проекта продолжалось еще с 2023 года. Реакторы должны были использовать достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС – №3 и №4

Однако в апреле 2025 года болгарское правительство отказалось от этого соглашения с Украиной, пишет Forbes. Тогда в Софии объяснили, что планируют развивать собственную атомную энергетику, поскольку цены на электроэнергию растут по всему миру.

Впрочем, в марте 2026 года президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев заинтересован в приобретении этих реакторов.

Два блока, которые могут приносить помощь Украине, Болгарии, приносить деньги, приносить помощь людям, должны работать, на наш взгляд. Но сегодня решение за болгарской стороной,

– отметил президент.

Заметьте! Проект достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции получил широкую поддержку украинцев. По словам энергетического эксперта Сергея Лямца в комментарии 24 Канала, 80% опрошенных относятся к этому проекту положительно.

Где еще Россия планирует строить АЭС?

Российская госкорпорация "Росатом" заявила о намерениях реализовать новый атомный проект в Кыргызстане. Речь идет о возможном строительстве атомной электростанции малой или средней мощности, которую пока только обсуждают на уровне концепции.

В то же время в самом Кыргызстане не спешат переходить к практической фазе реализации проекта. Вопрос строительства АЭС пока остается на этапе проработки возможных сценариев и технических решений.

Ранее, в январе 2026 года, глава Росатома Алексей Лихачев также заявлял, что компания якобы готовится к вводу в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции. Однако "Росатом" похожие обещания дал уже в третий раз.