Почему Россия возвращается к проекту АЭС в Болгарии?
Об этом в интервью рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, пишет российский "Интерфакс".
Смотрите также 25 гигаватт до 2050 года: спасут ли новые энергоблоки Хмельницкой АЭС энергетику Украины
По его словам, Россия якобы может обсудить с Софией не только вопрос сервисного обслуживания АЭС, но и реализацию новых проектов.
Мы считаем, что по мере углубления энергетических вызовов в Европе возвращение к прагматическому разговору становится все более востребованным. Диалог по поставкам, сервиса и в более широком смысле – о перспективах новых проектов, включая тему АЭС "Белене", в будущем возможен,
– заявил Лихачев.
По словам руководителя "Росатома", АЭС "Козлодуй", которая была построена по российскому проекту якобы уже имела серьезные вопросы по обслуживанию и ремонту оборудования. Это произошло после того, как станция отказалась от оригинальных решений и комплектующих.
Что известно о проекте АЭС "Белене"?
Стоит отметить, что к разговору о строительстве АЭС "Белене" в Болгарии Лихачев вернулся через 10 лет после старта проекта. Еще в 2026 году страны договорились о строительстве станции с участием Москвы.
Однако в 2012 году София отказалась от этого атомного проекта. Хотя на тот момент российские предприятия уже успели изготовить первый комплект оборудования для станции и собрали реактор для болгарской АЭС.
Конечно, Россия решила судиться. Росатом подал иск против болгарской Национальной электрической компании (НЭК Болгарии) на 1 миллиард евро. София объясняла, якобы контрактов на производство реакторов не подписывала, но в итоге дело проиграла.
Летом 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу структуры Росатома – "Атомстройэкспорт". Суд обязал НЭК компенсировать убытки в размере 620 миллионов евро, впоследствии сумма была скорректирована до 601,6 миллиона евро,
– отмечает издание.
Почему реакторами интересуется Украина?
Напомним, ранее Украина и Болгария договорились о продаже двух российских ядерных реакторов с АЭС "Белене".
Обсуждение этого проекта продолжалось еще с 2023 года. Реакторы должны были использовать достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС – №3 и №4
Однако в апреле 2025 года болгарское правительство отказалось от этого соглашения с Украиной, пишет Forbes. Тогда в Софии объяснили, что планируют развивать собственную атомную энергетику, поскольку цены на электроэнергию растут по всему миру.
Впрочем, в марте 2026 года президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев заинтересован в приобретении этих реакторов.
Два блока, которые могут приносить помощь Украине, Болгарии, приносить деньги, приносить помощь людям, должны работать, на наш взгляд. Но сегодня решение за болгарской стороной,
– отметил президент.
Заметьте! Проект достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции получил широкую поддержку украинцев. По словам энергетического эксперта Сергея Лямца в комментарии 24 Канала, 80% опрошенных относятся к этому проекту положительно.
Где еще Россия планирует строить АЭС?
Российская госкорпорация "Росатом" заявила о намерениях реализовать новый атомный проект в Кыргызстане. Речь идет о возможном строительстве атомной электростанции малой или средней мощности, которую пока только обсуждают на уровне концепции.
В то же время в самом Кыргызстане не спешат переходить к практической фазе реализации проекта. Вопрос строительства АЭС пока остается на этапе проработки возможных сценариев и технических решений.
Ранее, в январе 2026 года, глава Росатома Алексей Лихачев также заявлял, что компания якобы готовится к вводу в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции. Однако "Росатом" похожие обещания дал уже в третий раз.