Что известно о новой энергетической архитектуре?

О том, что станет основой будущей энергетики в Украине, сообщил Денис Шмыгаль.

Министр энергетики рассказал о встрече с наблюдательным советом НАЭК "Энергоатом", во время которой обсуждали приоритеты и возможности для развития компании. По словам министра, основной задачей является наращивание мощностей атомной генерации. Именно она станет базой для новой энергетической архитектуры Украины.

Наша амбиция – 25 гигаватт номинальной мощности атомной генерации до 2050 года. На повестке дня – завершение строительства 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС. В перспективе – возведение 5-го и 6-го энергоблоков ХАЭС,

– отметил Шмыгаль.

В частности министр отметил, что Украина имеет "мощный потенциал" для строительства вертикально-интегрированной системы. Такие этапы можно реализовать в Украине:

добыча уранового концентрата;

налаживание процесса производства ядерного топлива;

работа атомных электростанций;

хранение отработанного ядерного топлива.

Заметьте! Для этого нужно присоединить ВостГОК к Энергоатому. Соответствующий законопроект уже внесли в ВР.

В то же время Шмыгаль добавил, что во время разговора обсудили международные практики управления, а повышение прозрачности в руководящих процессах – является приоритетным.

Что известно о схеме хищения в энергетике?

Пока Украина готовится к следующему отопительному сезону и выполняет планы устойчивости, в Генпрокуратуре разоблачили схему хищения средств. Об этом сообщил Руслан Кравченко.

Генпрокурор рассказал, что система действовала в 2022 – 2024 годах. Государственные убытки оценивают на более 447 миллионов гривен.

Сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть на бумаге показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше,

– прокомментировал генпрокурор.

Схема хищения средств, которая действовала в 2022 – 2024 годах / Инфографика Генпрокуратуры

Что известно о подготовке Украины к следующей зиме?