Как сейчас происходит подготовка к отопительному сезону?

По инженерно-технической защите объектов критической инфраструктуры средний уровень выполнения работ по стране составляет более 50%, о чем рассказал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Согласно словам Кулебы, часть регионов уже перешла к следующим этапам. Речь идет о фундаментах и монтажных работах – это более 300 объектов.

Алексей Кулеба Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Если говорить об альтернативной генерации – здесь ситуация по общинам разная. Есть регионы, которые движутся быстро, например, Киевщина, Черкасская, Харьковская – потому что у них уже есть оборудование, есть готовые площадки и есть понимание источников финансирования.

В то же время есть регионы, где темп ниже:

Черновицкая; Полтавская; Херсонская.

Кулеба добавил, что именно требуется ускорение – как по проектированию, так и по закупкам и строительно-монтажных работах.

Хочу подчеркнуть, что для нас главное – результат до начала отопительного сезона. Мы неоднократно доводили до всех руководителей ОВА, что выполнение планов устойчивости – это персональная ответственность каждого из них,

– отметил Алексей Кулеба.

Напомним! Ранее Владимир Зеленский говорил, что есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве.

