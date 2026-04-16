Как сейчас происходит подготовка к отопительному сезону?
По инженерно-технической защите объектов критической инфраструктуры средний уровень выполнения работ по стране составляет более 50%, о чем рассказал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Читайте также В Украине завершили отопительный сезон: когда и в каких областях выключили тепло
Согласно словам Кулебы, часть регионов уже перешла к следующим этапам. Речь идет о фундаментах и монтажных работах – это более 300 объектов.
Если говорить об альтернативной генерации – здесь ситуация по общинам разная. Есть регионы, которые движутся быстро, например, Киевщина, Черкасская, Харьковская – потому что у них уже есть оборудование, есть готовые площадки и есть понимание источников финансирования.
В то же время есть регионы, где темп ниже:
- Черновицкая;
- Полтавская;
- Херсонская.
Кулеба добавил, что именно требуется ускорение – как по проектированию, так и по закупкам и строительно-монтажных работах.
Хочу подчеркнуть, что для нас главное – результат до начала отопительного сезона. Мы неоднократно доводили до всех руководителей ОВА, что выполнение планов устойчивости – это персональная ответственность каждого из них,
– отметил Алексей Кулеба.
Напомним! Ранее Владимир Зеленский говорил, что есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве.
Что еще следует знать об отопительном сезоне в Украине?
- Напомним, что Украина прошла сложный отопительный сезон 2025 – 2026 года. Это стало возможным в частности углю, газа и импорту.
- В частности, во время прошлого отопительного сезона россияне совершили 129 враждебных атак на объекты Нафтогаза. Они атаковали трубопроводы, добыча газа, подземные хранилища и системы отопления.