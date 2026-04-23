Що відомо про нову енергетичну архітектуру?

Про те, що стане основою майбутньої енергетики в Україні, повідомив Денис Шмигаль.

Міністр енергетики розповів про зустріч із наглядовою радою НАЕК "Енергоатом", під час якої обговорювали пріоритети та можливості для розвитку компанії. За словами міністра, основним завданням є нарощування потужностей атомної генерації. Саме вона стане базою для нової енергетичної архітектури України.

Наша амбіція – 25 гігаватів номінальної потужності атомної генерації до 2050 року. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі – зведення 5-го і 6-го енергоблоків ХАЕС,

– зазначив Шмигаль.

Зокрема міністр зазначив, що Україна має "потужний потенціал" для будівництва вертикально-інтегрованої системи. Такі етапи можна реалізувати в Україні:

видобуток уранового концентрату;

налагодження процесу виробництва ядерного палива;

робота атомних електростанцій;

зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Зауважте! Для цього потрібно приєднати СхідГЗК до Енергоатому. Відповідний законопроєкт уже внесли до ВР.

Водночас Шмигаль додав, що під час розмови обговорили міжнародні практики управління, а підвищення прозорості в керівних процесах – є пріоритетним.

Що відомо про схему розкрадання в енергетиці?

Поки Україна готується до наступного опалювального сезону та виконує плани стійкості, у Генпрокуратурі викрили схему розкрадання коштів. Про це повідомив Руслан Кравченко.

Генпрокурор розповів, що система діяла у 2022 – 2024 роках. Державні збитки оцінюють на понад 447 мільйонів гривень.

Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто на папері показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше,

– прокоментував генпрокурор.

Схема розкрадання коштів, яка діяла у 2022 – 2024 роках / Інфографіка Генпрокуратури

Що відомо про підготовку України до наступної зими?