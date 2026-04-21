Який закон підписав президент?
Йдеться про "Закон України щодо імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання і конкурентоспроможності у сфері енергетики", зазначається у картці законопроєкту.
Дивіться також Майже на 737 мільйонів: як Китай став найбільшим імпортером електроакумуляторів до України
Його розробили, щоб сформувати правову базу, яка допоможе інтегрувати український ринок електроенергії в енергетичний ринок ЄС
На його основі запровадять:
- спільні принципи роботи енергоринків;
- єдині правила торгівлі;
- однакові вимоги для всіх учасників.
Звісно, закон допоможе синхронізувати роботу двох енергоринків і в технічному плані.
Водночас впроваджується механізм market coupling, тобто об'єднання ринків. Це дозволить торгувати електроенергією узгоджено за цінами й обсягами як в той самий день, так і на наступний.
Навіщо цей закон Україні?
Раніше, 7 квітня, Верховна Рада Верховна Рада на своєму пленарному засіданні в цілому підтримала законопроєкт №12087 про об'єднання енергоринків.
Він допоможе Україні більш ефективно купувати чи продавати електроенергію, гнучкіше керувати попитом та пропозицією.
До того ж у документі велику увагу приділили безпеці постачання електрики, що особливо важливо під час війни.
Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин зазначив, що цей закон значно посилить енергетичну безпеку країни в умовах постійних атак Росії.
Ми запроваджуємо спільні підходи до управління ризиками та поглиблюємо координацію з європейськими партнерами. Це означає, що Україна реагуватиме на виклики не ізольовано, а як частина єдиного енергетичного простору Європи,
– наголосив Жупанин.
Важливо! Закон про об'єднання енергоринків – ще один крок на шляху руху України до ЄС.
Що відомо про ринок електроенергії України?
Міністр енергетики Денис Шмигаль під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад – 2026" розповів, що Україна вже інтегрувалася в європейський енергетичний простір і фактично стала повноцінним учасником енергоринку Європи.
За його словами, країна активно співпрацює з партнерами для реалізації плану розвитку децентралізованої генерації тепла та електроенергії.
Шмигаль наголосив, що нині в Україні функціонує ринок електроенергії, який дає змогу працювати на рівних умовах із європейськими компаніями та державами і конкурувати з ними.