Скільки енергообладнання з Китаю отримала Україна?

Про те, яке саме обладнання китайці постачають для енергостійкості країни, йдеться в повідомленні Інтерфакс.

Дивіться також Лише дві країни мають запаси пального: сезон відпусток у Європі під загрозою

За інформацією Державної митної служби, протягом першого кварталу імпорт електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився у 3,8 раза. Так, у фінансовому вимірі проти 2025 року показник зріс до 833,9 мільйона доларів.

Найбільшим постачальником такого обладнання до України є Китай. У першому кварталі 2026 року звідти направили 88,4% накопичувачів електроенергії. Іншими словами це 736,8 мільйона доларів. Трійку постачальників закривають:

Чехія – імпортувала акумуляторів на 19,7 мільйона доларів;

Тайвань – на 11,9 мільйона.

Відомо, що в березні 2026 року ввіз електричних акумуляторів до України збільшився у 4,4 раза порівняно з березнем 2025 року. Водночас показник за третій місяць є меншим на 8,6% порівно з лютим 2026 року. Адже в березні імпорт обладнання скоротився до 282 мільйонів доларів.

Зокрема у першому кварталі поточного року імпорт електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів скоротився на 31%, порівняно з відповідним періодом 2025 року.

За перший квартал 2026 року Україна також експортувала акумулятори на 11,4 мільйона доларів:

у Польщу – на 3,3 мільйона доларів;

У Францію – на 2 мільйони доларів;

у Німеччину – на 1,7 мільйона доларів.

Що відомо про енергодопомогу для України у 2026 році?

Раніше у Міністерстві закордонних справ Швейцарії повідомляли, що надають Україні енергетичне обладнання, як допомогу. Техніку відправили автомобільним транспортом.

Підтримку надали в медах затвердженого пакета на суму 32 мільйони швейцарських франків або 41,3 мільйона доларів.

Зокрема у Міністерсві енергетики повідомляли, що за січень-березень міжнародні партнери передали українцям 2250 одиниць енергообладнання.

Протягом січня-березня до України надійшло понад дві тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ), котли тощо,

– зазначали у міністерстві.

Водночас відомо, що Україна отримала допомогу з Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, Швейцарії, UNICEF/WASH, Нідерландів, PFRU, Фінляндії.

Нині ж держава очікує на постачання:

2 189 генераторів;

136 трансформаторів;

189 одиниць іншого обладнання.

