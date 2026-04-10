Скільки енергообладнання з Китаю отримала Україна?
Про те, яке саме обладнання китайці постачають для енергостійкості країни, йдеться в повідомленні Інтерфакс.
За інформацією Державної митної служби, протягом першого кварталу імпорт електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився у 3,8 раза. Так, у фінансовому вимірі проти 2025 року показник зріс до 833,9 мільйона доларів.
Найбільшим постачальником такого обладнання до України є Китай. У першому кварталі 2026 року звідти направили 88,4% накопичувачів електроенергії. Іншими словами це 736,8 мільйона доларів. Трійку постачальників закривають:
- Чехія – імпортувала акумуляторів на 19,7 мільйона доларів;
- Тайвань – на 11,9 мільйона.
Відомо, що в березні 2026 року ввіз електричних акумуляторів до України збільшився у 4,4 раза порівняно з березнем 2025 року. Водночас показник за третій місяць є меншим на 8,6% порівно з лютим 2026 року. Адже в березні імпорт обладнання скоротився до 282 мільйонів доларів.
Зокрема у першому кварталі поточного року імпорт електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів скоротився на 31%, порівняно з відповідним періодом 2025 року.
За перший квартал 2026 року Україна також експортувала акумулятори на 11,4 мільйона доларів:
- у Польщу – на 3,3 мільйона доларів;
- У Францію – на 2 мільйони доларів;
- у Німеччину – на 1,7 мільйона доларів.
Що відомо про енергодопомогу для України у 2026 році?
Раніше у Міністерстві закордонних справ Швейцарії повідомляли, що надають Україні енергетичне обладнання, як допомогу. Техніку відправили автомобільним транспортом.
Підтримку надали в медах затвердженого пакета на суму 32 мільйони швейцарських франків або 41,3 мільйона доларів.
Протягом січня-березня до України надійшло понад дві тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ), котли тощо,
– зазначали у міністерстві.
Водночас відомо, що Україна отримала допомогу з Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, Швейцарії, UNICEF/WASH, Нідерландів, PFRU, Фінляндії.
Нині ж держава очікує на постачання:
- 2 189 генераторів;
- 136 трансформаторів;
- 189 одиниць іншого обладнання.
Що відомо про стан української енергетики?
Для відновлення енергосистеми після російських масованих атак Україна не планує будівництво великих ТЕС. Краще зосередитись на атомній та зеленій енергетиці. Водночас будувати великі об'єкти, як наприклад ЗАЕС, із потужністю 10 гігаватів – більше не будуть.
Нині Україна активно готується до наступної зими. 50% підготовчих робіт уже виконали, країна працює за планами стійкості, які раніше ухвалили для кожної області. Відомо також, що на захист 576 об'єктів виділили 22,06 мільярда гривень. Водночас до наступного опалювального сезону Україні потрібно накопичити 14,6 мільярда кубометрів газу, що є мінімум для стабільного проходження зими.