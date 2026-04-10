Сколько энергооборудования из Китая получила Украина?

О том, какое именно оборудование китайцы поставляют для энергоустойчивости страны, говорится в сообщении Интерфакс.

По информации Государственной таможенной службы, в течение первого квартала импорт электрических аккумуляторов и сепараторов к ним увеличился в 3,8 раза. Так, в финансовом измерении против 2025 года показатель вырос до 833,9 миллиона долларов.

Крупнейшим поставщиком такого оборудования в Украину является Китай. В первом квартале 2026 года оттуда направили 88,4% накопителей электроэнергии. Другими словами это 736,8 миллиона долларов. Тройку поставщиков закрывают:

Чехия – импортировала аккумуляторов на 19,7 миллиона долларов;

Тайвань – на 11,9 миллиона.

Известно, что в марте 2026 года ввоз электрических аккумуляторов в Украину увеличился в 4,4 раза по сравнению с мартом 2025 года. В то же время показатель за третий месяц меньше на 8,6% по сравнению с февралем 2026 года. Ведь в марте импорт оборудования сократился до 282 миллионов долларов.

В частности, в первом квартале текущего года импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей сократился на 31%, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

За первый квартал 2026 года Украина также экспортировала аккумуляторы на 11,4 миллиона долларов:

в Польшу – на 3,3 миллиона долларов;

Во Францию – на 2 миллиона долларов;

в Германию – на 1,7 миллиона долларов.

Что известно об энергопомощи для Украины в 2026 году?

Ранее в Министерстве иностранных дел Швейцарии сообщали, что предоставляют Украине энергетическое оборудование, как помощь. Технику отправили автомобильным транспортом.

Поддержку оказали в медах утвержденного пакета на сумму 32 миллиона швейцарских франков или 41,3 миллиона долларов.

В частности в Министерстве энергетики сообщали, что за январь-март международные партнеры передали украинцам 2250 единиц энергооборудования.

В течение января-марта в Украину поступило более двух тысяч единиц энергетического оборудования. Это генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные (БМК), когенерационные установки (КГУ), котлы и т.д,

– отмечали в министерстве.

, В то же время известно, что Украина получила помощь из Германии, Литвы, Латвии, Словакии, Австрии, Эстонии, Франции, Японии, Молдовы, Азербайджана, Норвегии, Швеции, Италии, Бельгии, Чехии, Дании, Польши, Кипра, Швейцарии, UNICEF/WASH, Нидерландов, PFRU

Сейчас же государство ожидает поставки:

2 189 генераторов;

136 трансформаторов;

189 единиц другого оборудования.

