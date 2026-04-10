Почему крупные ТЭС уходят в прошлое?

О будущей структуре системы генерации электроэнергии в Украине рассказал председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко в интервью LB.

Никто сейчас не строит за свои средства, их берут у международных финансовых организаций, а они все нацелены на развитие зеленой генерации,

– отметил Зайченко.

Он рассказал, что сейчас Укрэнерго работает над Отчетом по адекватности и достаточности генерации. В нем специалисты компании представят свое видение будущей энергосистемы.

По их мнению, базовой должна стать атомная генерация, мощность которой даже нужно несколько увеличить. Ведь из-за фактической потери Запорожской АЭС Украине необходимо дополнительно еще около 2 гигаватт такой базовой генерации.

Кроме того, в компании считают, что необходимо развивать полупиковую генерацию, за которую ранее отвечали ТЭС.

Виталий Зайченко Председатель правления НЭК "Укрэнерго" В будущем это будут, скажем, биогазовые электростанции, работающие как "зеленые". Плюс развитие возобновляемых источников энергии в комплексе с высокоманевренной генерацией и аккумуляцией – это наше будущее.

Глава Укрэнерго добавил, что сейчас технологии дешевеют, поэтому вполне реально, что инвесторы заинтересуются такими проектами. Однако строить гигантские комплексы вроде ЗАЭС вместе с Запорожской ТЭС мощностью 10 гигаватт на одной площадке больше не будут.

ЗАЭС строилась под нужды таких же мощных гигантских потребителей – металлургических комбинатов. Но все меняется. Сейчас потребление идет в другую сторону – датацентры, небольшие производства, которые потребляют экономно,

– объяснил Зайченко.

Заметьте! По оценкам Укрэнерго, обновленная энергосистема будет работать с выбросами углекислого газа на уровне с нынешними, но будет выгоднее экономически.

Какие "мини-ТЭЦ" уже получила Украина?

Напомним, за последние годы Украина бесплатно получила от международных партнеров почти две сотни когенерационных установок, так называемых мини-ТЭЦ. Они частично помогли поддержать украинскую инфраструктуру, которая пострадала от российских атак, пишет NGL.media.

Такие когенерационные установки позволяют одновременно производить электрическую и тепловую энергию из одного источника. Например, от США в Украину поступили "мини-ТЭЦ", которые работают на газе.

Можно сказать, что это большой городской генератор, который, кроме производства электричества, еще и греет воду. Впрочем главный запрос большинства общин заключается в электрогенерации, тепло используется как сопутствующий эффект работы установки,

– отмечает издание.

Оборудование распределили по разным городам Украины. Большинство установок направили для усиления работы теплокоммунэнерго.

Заметьте! Оборудование поступало в Украину по "Проекту энергетической безопасности" в 2018 – 2025 годах. По информации Минразвития, всего USAID передал Украине 188 когенерационных установок.

Какова ситуация со станциями в Украине?