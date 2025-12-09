Як Росія шукає гроші на війну проти України?

Формальною метою є "вибілювання" економіки, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Але насправді це чіткий сигнал як для бізнесу, так і громадян – надали буде лише гірше. Зокрема є шанс, що держава отримає більше можливостей стежити за фінансовими операціями населення.

Кремль дає зрозуміти, що рішуче налаштований витиснути з населення максимум податків,

– йдеться у повідомленні.

У Центрі наголошують: російська влада знову і знову лізе в кишеню власних громадян. Москва прагне, щоб якось поповнити дефіцитний бюджет.

Водночас витрати на війну проти України зростають.

Доходи держави стрімко падають через західні санкції та загальну деградацію економіки.

Єдиний ресурс, який залишився у Кремля, це власне населення. Адже його можна обкласти новими податками, зборами та штрафами.

Зверніть увагу! Попри все, Путін обирає війну, тим самим ведучи Росію до економічного краху.

Водночас у Службі зовнішньої розвідки вважають, що заплановане підвищення ставки ПДВ у Росії з 1 січня 2026 року до 22 % навряд забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень.

За оцінками, у 2026 році доходи від ПДВ будуть меншими на 6,1 мільярда доларів, ніж прогнозує російський Мінфін.

Підвищення податку матиме низку побічних ефектів:

зниження внутрішнього попиту;

вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення;

зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній;

регіони втратять значну частину доходів;

посилиться інфляційний тис;

Центробанк буду змушений утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали.

Нагадаємо! Ставка ПДВ у 22 % зробить Росію однією з країн з найвищим податком у світі. Більше лише в Угорщині (27 %) та кількох країнах Північної Європи.

Що ще планують у Росії?