Як Росія шукає гроші на війну проти України?
Формальною метою є "вибілювання" економіки, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Але насправді це чіткий сигнал як для бізнесу, так і громадян – надали буде лише гірше. Зокрема є шанс, що держава отримає більше можливостей стежити за фінансовими операціями населення.
Кремль дає зрозуміти, що рішуче налаштований витиснути з населення максимум податків,
– йдеться у повідомленні.
У Центрі наголошують: російська влада знову і знову лізе в кишеню власних громадян. Москва прагне, щоб якось поповнити дефіцитний бюджет.
- Водночас витрати на війну проти України зростають.
- Доходи держави стрімко падають через західні санкції та загальну деградацію економіки.
Єдиний ресурс, який залишився у Кремля, це власне населення. Адже його можна обкласти новими податками, зборами та штрафами.
Зверніть увагу! Попри все, Путін обирає війну, тим самим ведучи Росію до економічного краху.
Водночас у Службі зовнішньої розвідки вважають, що заплановане підвищення ставки ПДВ у Росії з 1 січня 2026 року до 22 % навряд забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень.
За оцінками, у 2026 році доходи від ПДВ будуть меншими на 6,1 мільярда доларів, ніж прогнозує російський Мінфін.
Підвищення податку матиме низку побічних ефектів:
- зниження внутрішнього попиту;
- вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення;
- зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній;
- регіони втратять значну частину доходів;
- посилиться інфляційний тис;
- Центробанк буду змушений утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали.
Нагадаємо! Ставка ПДВ у 22 % зробить Росію однією з країн з найвищим податком у світі. Більше лише в Угорщині (27 %) та кількох країнах Північної Європи.
Що ще планують у Росії?
- Росія планує ввести новий податок на імпортні гаджети, щоб зібрати 2,7 мільярда доларів. Для початку уряд хоче зосередитися на імпортних смартфонах і ноутбуках.
- Також у Росії зростуть штрафи за економічні злочини. Так Москва хоче поповнити бюджет, а зміни мають торкнутися 36 видів економічних злочинів.