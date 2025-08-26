Где заведения зарабатывают больше всего?

Об этом свидетельствует исследование компании Poster, передает 24 Канал. Опрос охватил 8800 заведений по всей Украине.

Наибольший прирост выручки зафиксирован во Львове (+7%), далее следуют Одесса (+6%), Харьков (+6%) и Днепр (+5%). В Киеве средняя выручка выросла на 1%, а в Виннице – снизился на 1%.

Интересно. Среди форматов заведений лидируют суши-рестораны, которые показали прирост выручки на 9%. В то же время посещаемость ресторанов, кафе и кофеен в целом снизилась на 9%, тогда как суши-заведения удержали показатели прошлого года. В других форматах падение посещаемости колебалось от 7% до 16%.

Насколько вырос средний чек?

Средний чек в заведениях питания Украины вырос на 17% – до 171 гривны. Больше всего подорожали бары (+19%, до 476 гривен) и кафе (+18%, до 108 гривен).

В ресторанах средний чек поднялся до 675 грн (+17%), в кафе – до 307 гривен (+17%), в пиццериях – до 324 гривен (+16%), а в пекарнях – до 82 гривен (+14%).

Цифры свидетельствуют не о том, что украинцы стали чаще посещать заведения, а о подорожании любимых блюд и напитков: за те же заказы теперь приходится платить больше,

– объяснил CEO Poster Родион Ерошек.

К слову, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине большинство ресторанов используют схему с ФОПами для избежания уплаты налогов. Вследствие этого государство ежегодно теряет около 7 миллиардов гривен, что создает неравные условия конкуренции для добросовестных предпринимателей.