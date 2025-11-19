Где и какие ФЛП в основном открывают женщины?

В 2025 году 61% от общего количества ФЛП открыли женщины, однако еще в 2021 году доля женщин составляла 51%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Каждый восьмой женский бизнес был открыт в столице – 20 286 ФОПов. Самую высокую долю женщин среди новых предпринимателей имеют Сумщина, Полтавщина и Одесская область: по 63%. Ни в одном регионе мужчины так и не смогли опередить женщин по количеству новых бизнесов.

Где больше всего открыли ФЛП / инфографика Опендатабота

Каждый третий новый женский бизнес отрывается в сфере:

розничной торговли (49,7 тысяч);

индивидуальных услуг (11,1 тысяч);

оптовой торговли (10,7 тысяч);

образования (10 тысяч);

бизнесов в сфере питания (8,8 тысяч).

В то же время бьюти-сфера продолжает быть одним из самых динамичных направлений женского предпринимательства. Так, 88% новых предпринимателей, открывших свой бизнес в сфере предоставления индивидуальных услуг – женщины. Из них 77% приходится на салоны красоты, парикмахерские, студии ухода.

Женщины также доминируют в сфере социальной помощи, образования, медицины, консалтинга и пищевом производстве.

Иностранки также активно регистрируют ФОПы в Украине. Больше всего ФЛП зарегистрировали гражданки России (175), Молдовы (68), Армении (50) и Азербайджана (49).

Иностранки, открывшие ФЛП / инфографика Опендатабота

