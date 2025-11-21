Решение АМКУ по "Карпатской родниковой"

Польская компания Grupa Maspex получила разрешение на приобретение совместного контроля над ООО "Карпатские минеральные воды" и ООО "Торговый дом "Карпатские минеральные воды" вместе с гражданином Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на АМКУ.

Смотрите также Налоговая взыскала 100 миллионов гривен долгов благодаря новой системе: как она работает

Имя гражданина Украины в сообщении АМКУ не раскрывается, одновременно регулятор отмечает, что это лицо получит контроль через "его полностью подконтрольную компанию Dynalum Finance Ltd. (Кипр)".

Интересно! ООО "Карпатские минеральные воды" и ООО Торговый Дом "Карпатские минеральные воды" производит минеральные воды Карпатская Родниковая, Соковинка, Родничок.

Что известно о новом совладельце "Карпатских минеральных вод"?

Группа Маѕрех – одна из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в сегменте пищевых продуктов, которая работает на рынке 25 лет. Об этом говорится на ее странице в Linkedin, пишет 24 Канал.

Компания имеет в собственности такие бренды как Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz. Соучредителем и совладельцем компании является польский предприниматель Кшиштоф Павинский.

Компания лидирует на рынке соков, нектаров и напитков в Польше, Чехии и Словакии и является ведущим производителем в Венгрии, Румынии, Болгарии и Литве.

Новости украинского бизнеса