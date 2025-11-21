Решение АМКУ по "Карпатской родниковой"
Польская компания Grupa Maspex получила разрешение на приобретение совместного контроля над ООО "Карпатские минеральные воды" и ООО "Торговый дом "Карпатские минеральные воды" вместе с гражданином Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на АМКУ.
Имя гражданина Украины в сообщении АМКУ не раскрывается, одновременно регулятор отмечает, что это лицо получит контроль через "его полностью подконтрольную компанию Dynalum Finance Ltd. (Кипр)".
Интересно! ООО "Карпатские минеральные воды" и ООО Торговый Дом "Карпатские минеральные воды" производит минеральные воды Карпатская Родниковая, Соковинка, Родничок.
Что известно о новом совладельце "Карпатских минеральных вод"?
Группа Маѕрех – одна из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в сегменте пищевых продуктов, которая работает на рынке 25 лет. Об этом говорится на ее странице в Linkedin, пишет 24 Канал.
Компания имеет в собственности такие бренды как Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz. Соучредителем и совладельцем компании является польский предприниматель Кшиштоф Павинский.
Компания лидирует на рынке соков, нектаров и напитков в Польше, Чехии и Словакии и является ведущим производителем в Венгрии, Румынии, Болгарии и Литве.
