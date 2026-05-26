Які пошкодження має БЦ "Лук’янівський"?

Найбільше під час масованої атаки постраждала одна з частин будівлі, пише "Інтерфакс-Україна".

Ми зараз розглядаємо варіант часткового демонтажу конструкцій в крайній лівій частині будівлі, де на кількох поверхах значні ушкодження. Після часткового демонтажу ми відновимо колони й зробимо підсилення,

– повідомив власник LUWR Назар Бенч.

Для оцінки стану споруди компанія залучає сертифікованого експерта, який уже працював із бізнес-центром після попередніх російських ударів.

За словами власника, фахівець добре знає специфіку об’єкта, оскільки це вже не перший "приліт" по будівлі. Роботи розпочнуться після вилучення уламків ракет та завершення первинного обстеження.

Для демонтажу нам потрібна буде спецтехніка, оскільки там досить серйозне пошкодження фасаду і (частини конструкцій – ІФ-У) потрібно зрізати спеціальними будівельними ножицями. Ми зараз над цим працюємо,

– повідомив він.

Чи буде відшкодування?

До слова, минулого року компанія вже подала позов проти Росії через пошкодження будівлі та втрачений прибуток. Щодо суми Бенч зазначив, що вона зростає, але фінальну цифру озвучувати зарано.

Власники бізнес-центру не очікують фінансової допомоги від держави чи міста. Натомість вони сподіваються домогтися виконання судових рішень у країнах англосаксонської правової системи, зокрема у США та Великій Британії.

Ми розраховуємо, що вони формуватимуть нову практику на підставі того, що це довготриваюча агресія, і це обставини, які мають виключати імунітет Росії як держави, яким вона на сьогоднішній день наділена. Другий механізм – конвенційний, коли формуватиметься міжнародна угода, на підставі якої Росія повинна буде заплатити й відшкодувати ті збитки, яких вона завдала Україні – як державному майну, так і майну фізичних і юридичних осіб. Ми розраховуємо також подаватися туди, вже маючи на руках рішення суду,

– розповів Бенч.

Що відомо про масовану атаку на Київ?

Вночі 24 травня Росія масовано атакувала Україну, використовуючи дрони та ракети різних типів. Станом на ранок 25 травня у Шевченківському та Подільському районах столиці досі усувають наслідки атаки в ніч на 24 травня. На місцях працює близько 100 рятувальників ДСНС. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решта отримують допомогу амбулаторно. Вдячний медикам, які лікують і підтримують наших людей. Дякую всім, хто працює над відновлювальними роботами, усім службам,

– додав президент.

Загалом під час масованої атаки на Україну в ніч на 24 травня окупанти випустили 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Водночас сили ППО збили 604 цілі, зокрема 55 ракет та 549 безпілотників.

Основний удар припав на Київ. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив у коментарі 24 Каналу, що серед БпЛА, якими Росія атакувала Київ, майже всі були ударними.

У цій атаці практично не було дронів-обманок. Росіяни розуміють, що з обманками – це безглузда справа,

– заявив Світан.

Також росіяни використали ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101.

Загалом метою ворога було проломити коефіцієнт насичення київської ППО. На його думку, це вдалося, з огляду на ту кількість засобів ураження, яку запустила Росія.

Який бізнес постраждав через масований удар по Києву?