Какие повреждения имеет БЦ "Лукьяновский"?

Больше всего во время массированной атаки пострадала одна из частей здания, пишет "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Нужно быть готовыми к разрушениям, – Кулеба сделал заявление после атак России на Киев

Мы сейчас рассматриваем вариант частичного демонтажа конструкций в крайней левой части здания, где на нескольких этажах значительные повреждения. После частичного демонтажа мы восстановим колонны и сделаем усиление,

– сообщил владелец LUWR Назар Бенч.

Для оценки состояния сооружения компания привлекает сертифицированного эксперта, который уже работал с бизнес-центром после предыдущих российских ударов.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По словам владельца, специалист хорошо знает специфику объекта, поскольку это уже не первый "прилет" по зданию. Работы начнутся после изъятия обломков ракет и завершения первичного обследования.

Для демонтажа нам нужна будет спецтехника, поскольку там достаточно серьезное повреждение фасада и (части конструкций – ИФ-У) нужно срезать специальными строительными ножницами. Мы сейчас над этим работаем,

– сообщил он.

Будет ли возмещение?

К слову, прошлом году компания уже подала иск против России из-за повреждения здания и потерянной прибыли. По сумме Бенч отметил, что она растет, но финальную цифру озвучивать рано.

Владельцы бизнес-центра не ожидают финансовой помощи от государства или города. Вместо этого они надеются добиться исполнения судебных решений в странах англосаксонской правовой системы, в частности в США и Великобритании.

Мы рассчитываем, что они будут формировать новую практику на основании того, что это долговременная агрессия, и это обстоятельства, которые должны исключать иммунитет России как государства, которым она на сегодняшний день наделена. Второй механизм – конвенционный, когда будет формироваться международное соглашение, на основании которого Россия должна будет заплатить и возместить те убытки, которых она нанесла Украине – как государственному имуществу, так и имуществу физических и юридических лиц. Мы рассчитываем также подаваться туда, уже имея на руках решение суда,

– рассказал Бенч.

Что известно о массированной атаке на Киев?

Ночью 24 мая Россия массированно атаковала Украину, используя дроны и ракеты различных типов. По состоянию на утро 25 мая в Шевченковском и Подольском районах столицы до сих пор устраняют последствия атаки в ночь на 24 мая. На местах работает около 100 спасателей ГСЧС. Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

По состоянию на сейчас известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей. В больницах госпитализирован 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно. Благодарен медикам, которые лечат и поддерживают наших людей. Спасибо всем, кто работает над восстановительными работами, всем службам,

– добавил президент.

Всего во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая оккупанты выпустили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. В то же время силы ПВО сбили 604 цели, в частности 55 ракет и 549 беспилотников.

Основной удар пришелся на Киев. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в комментарии 24 Канала, что среди БпЛА, которыми Россия атаковала Киев, почти все были ударными.

В этой атаке практически не было дронов-обманок. Россияне понимают, что с обманками – это бессмысленное дело,

– заявил Свитан.

Также россияне использовали ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101.

В общем целью врага было проломить коэффициент насыщения киевской ПВО. По его мнению, это удалось, учитывая то количество средств поражения, которое запустила Россия.

Какой бизнес пострадал из-за массированного удара по Киеву?