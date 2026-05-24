Что известно о последствиях атаки

Детали компания рассказала в соцсетях, показав последствия обстрела. Сейчас ее сайт приостановил работу на несколько дней.

Прямое попадание вражеской ракеты уничтожило 2 этажа складского помещения – тысячу квадратных метров всей продукции бренда. К счастью, ни один сотрудник компании не пострадал.

Сегодня ночью враг разрушил все, что мы строили 9 лет... Нам очень трудно это писать, позже выйдем с режимом работы и планами на будущее,

– говорится в заявлении Rikky Hype.

Как выглядит здание после удара: смотрите видео

Также в компании пообещали как можно скорее все восстановить и пригласили клиентов в свои физические магазины.

Интересно! Зимой Rikky Hype вместе с Укрпочтой оказались в центре скандала – из-за рекламного фотосета ко Дню святого Валентина, посвященном теме школьных открыток. После волны обвинений в сексуализации детей компании удалили часть контента и принесли извинения.

