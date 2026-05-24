Що відомо про наслідки атаки

Деталі компанія розповіла в соцмережах, показавши наслідки обстрілу. Наразі її сайт призупинив роботу на кілька днів.

Пряме влучання ворожої ракети знищило 2 поверхи складського приміщення – тисячу квадратних метрів усієї продукції бренду. На щастя, жоден співробітник компанії не постраждав.

Сьогодні вночі ворог зруйнував все, що ми будували 9 років… Нам дуже важко це писати, згодом вийдемо з режимом роботи та планами на майбутнє,

– йдеться в заяві Rikky Hype.

Як виглядає будівля після удару: дивіться відео

Також у компанії пообіцяли якомога швидше все відновити й запросили клієнтів до своїх фізичних магазинів.

Цікаво! Узимку Rikky Hype разом з Укрпоштою опинилися в центрі скандалу – через рекламний фотосет до Дня святого Валентина, присвячений темі шкільних листівок. Після хвилі звинувачень у сексуалізації дітей компанії видалили частину контенту та перепросили.

