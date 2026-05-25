Что будет с McDonald's на Лукьяновке?

В ночь 24 мая войска России массированно атаковали Киев баллистикой и дронами. Тогда и был поврежден старейший McDonald's в Украине, пишет "Интерфакс-Украина".

Известно, что заведение, которое работает с 1997 года, уже неоднократно оказывалось под ударом с начала полномасштабной войны. Впоследствии он может возобновить работу.

Сейчас мы оцениваем уровень повреждений и планируем восстановить работу как можно быстрее. Главное, что все наши работники находились в укрытии и никто не пострадал,

– отметили в компании.

Известно, что в заведении выбиты окна, поврежден фасад.

Какая сеть McDonald's в Украине?

По состоянию на сейчас McDonald's:

обеспечивает работой около 11 тысяч сотрудников;

имеет 139 ресторанов в Украине;

из них 124 пока продолжают работу в 42 населенных пунктах.

Компания продолжает восстанавливать поврежденные заведения и адаптировать работу к условиям ситуации с безопасностью.

Что известно о массированной атаке на Киев?

Ночью 24 мая Россия массированно атаковала Украину, используя дроны и ракеты различных типов. По состоянию на утро 25 мая в Шевченковском и Подольском районах столицы до сих пор устраняют последствия атаки в ночь на 24 мая. На местах работает около 100 спасателей ГСЧС. Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

По состоянию на сейчас известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей. В больницах госпитализирован 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно. Благодарен медикам, которые лечат и поддерживают наших людей. Спасибо всем, кто работает над восстановительными работами, всем службам,

– добавил президент.

Всего во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая оккупанты выпустили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. В то же время силы ПВО сбили 604 цели, в частности 55 ракет и 549 беспилотников.

Основной удар пришелся на Киев. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в комментарии 24 Канала, что среди БпЛА, которыми Россия атаковала Киев, почти все были ударными.

В этой атаке практически не было дронов-обманок. Россияне понимают, что с обманками – это бессмысленное дело,

– заявил Свитан.

Также россияне использовали ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101.

В общем целью врага было проломить коэффициент насыщения киевской ПВО. По его мнению, это удалось, учитывая то количество средств поражения, которое запустила Россия.

Авиационный эксперт Константин Криволап в свою очередь выразил удивление тем, что Россия решила использовать остатки того, что имеет, вместе с "Орешником".

В то же время он считает, что после атаки с таким количеством баллистических ракет должна быть несколько иная картина разрушений. Хотя Киев, конечно же, понес масштабные убытки.

У этой атаки могла быть логика, если бы в действиях врага прослеживалась определенная последовательность. Когда произошло попадание возле метро "Лукьяновская", то понятно, что россияне пытались попасть по заводу "Артем". Но другие удары не укладываются в логику,

– подчеркнул авиаэксперт.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил, что крылатые ракеты шли на Киев с разных направлений, будто пытаясь взять столицу в клещи.

По его словам, это затрудняет сопровождение и захват цели. Ведь нужно работать с нескольких систем, чтобы можно было качественно перехватывать.

