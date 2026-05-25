Що буде з McDonald’s на Лук’янівці?

У ніч 24 травня війська Росії масовано атакували Київ балістикою та дронами. Тоді й був пошкоджений найстаріший McDonald’s в Україні, пише "Інтерфакс-Україна".

Відомо, що заклад, який працює з 1997 року, вже неодноразово опинявся під ударом з початку повномасштабної війни. Згодом він може відновити роботу.

Наразі ми оцінюємо рівень ушкоджень і плануємо відновити роботу якнайшвидше. Головне, що всі наші працівники перебували в укритті і ніхто не постраждав,

– зазначили у компанії.

Відомо, що у закладі вибиті вікна, пошкоджений фасад.

Яка мережа McDonald's в Україні?

Станом на зараз McDonald's:

забезпечує роботою близько 11 тисяч співробітників;

має 139 ресторанів в Україні;

з них 124 наразі продовжують роботу у 42 населених пунктах.

Компанія продовжує відновлювати пошкоджені заклади та адаптувати роботу до умов безпекової ситуації.

Що відомо про масовану атаку на Київ?

Вночі 24 травня Росія масовано атакувала Україну, використовуючи дрони та ракети різних типів. Станом на ранок 25 травня у Шевченківському та Подільському районах столиці досі усувають наслідки атаки в ніч на 24 травня. На місцях працює близько 100 рятувальників ДСНС. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решта отримують допомогу амбулаторно. Вдячний медикам, які лікують і підтримують наших людей. Дякую всім, хто працює над відновлювальними роботами, усім службам,

– додав президент.

Загалом під час масованої атаки на Україну в ніч на 24 травня окупанти випустили 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Водночас сили ППО збили 604 цілі, зокрема 55 ракет та 549 безпілотників.

Основний удар припав на Київ. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив у коментарі 24 Каналу, що серед БпЛА, якими Росія атакувала Київ, майже всі були ударними.

У цій атаці практично не було дронів-обманок. Росіяни розуміють, що з обманками – це безглузда справа,

– заявив Світан.

Також росіяни використали ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101.

Загалом метою ворога було проломити коефіцієнт насичення київської ППО. На його думку, це вдалося, з огляду на ту кількість засобів ураження, яку запустила Росія.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап своєю чергою висловив здивування тим, що Росія вирішила використати залишки того, що має, разом із "Орешником".

Водночас він вважає, що після атаки з такою кількістю балістичних ракет має бути дещо інша картина руйнувань. Хоч Київ, звісно ж, зазнав масштабних збитків.

У цієї атаки могла бути логіка, якби у діях ворога простежувалася певна послідовність. Коли відбулося влучання біля метро "Лук'янівська", то зрозуміло, що росіяни намагалися влучити по заводу "Артем". Але інші удари не вкладаються у логіку,

– наголосив авіаексперт.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив, що крилаті ракети йшли на Київ із різних напрямків, ніби намагаючись взяти столицю у кліщі.

За його словами, це ускладнює супровід і захоплення цілі. Адже потрібно працювати з кількох систем, щоб можна було якісно перехоплювати.

