Про це повІдомили у United24.
Українські морпіхи 34 бригади замовили "Макдональдс" для полонених російських солдатів.
"Макдональдс" – це, напевно, не те, що ці російські військовополонені очікували в українському полоні,
– зазначили у United24.
Зверніть увагу! На початку 2022 року McDonald's покинув ринок Росії у зв'язку з вторгненням в Україну. Пізніше колишні ресторани відкрилися під новою маркою "Вкусно і точка" ("Смачно і крапка"), однак рівень сервісу викликає питання. McDonald's зберіг за собою право викупити свої російські ресторани протягом 15 років.
На Донеччині у селі Золотий Колодязь у схованці росіян бійці "Азову" виявили канабіс і 35 літрів вина. Росіяни вбили свого напарника через побутовий конфлікт.
Згадуючи смерті своїх товаришів, полонені звернулися до Володимира Путіна з проханням зупинити війну, оскільки йому "не важко це зробити".