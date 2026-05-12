Про це в понеділок, 11 травня, повідомив 225 окремий штурмовий полк.

Читайте також Лежали на землі без зброї: росіяни на Харківщині розстріляли 4 українських полонених

До яких дій вдається ворог?

У 225 ОШП розповіли, що група військових контратакувала та відбила позиції, на яких перебував ворог.

Після цього окупанти застосували по українських бійцях FPV-дрон та скид з невідомою отруйною речовиною. Нат щастя, військовим 225 полку вдалося залишити бліндаж та переміститися на іншу позицію.

Подію було зафіксовано, а всі наявні докази передано компетентним органам для долучення до переліку інших воєнних злочинів росіян,

– наголосили військові.

У пресслужбі 225 ОШП не уточнили, на якому саме напрямку це сталося, однак у своїх соціальних мережах бійці регулярно публікують результати бойової роботи в Запорізькій області.

Як окупанти застосовують отруйні речовини: дивіться відео

Варто зазначити, що застосування отруйних речовин у бойових діях заборонене низкою міжнародних договорів. Зокрема, Женевський протокол і Конвенція про хімічну зброю забороняють використання задушливих, отруйних і сльозогінних газів.

Римський статут також кваліфікує застосування отруйних речовин як воєнний злочин.

Нагадаємо, нещодавно тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара заявив, що СБУ розслідує понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Росії. У них досліджують 80 відсотків всіх злочинів, які росіяни вчинили на території України за час вторгнення.

За словами Хмари, це стосується й обстрілів енергетичної інфраструктури – на жаль, від початку повномасштабного вторгнення тільки по нафтогазовій інфраструктурі ворог здійснив 596 таких ударів.

Довідка. Зібрані докази спочатку проходять перевірку та фіксацію, після чого можуть бути передані до судових інстанцій. Крім того, ці матеріали інтегруються в міжнародні правові механізми, зокрема використовуються в процесах Міжнародного кримінального суду.

Воєнні злочини російських окупантів: останні новини