Ворог у 2014 році викрав українську волонтерку у місті Антрацит. Про це повідомили в ГУР.

Що відомо про викрадення та головного підозрюваного?

Окупанти викрали волонтерку та ще 3 осіб, які допомагали евакуйовувати жінок та дітей у Луганській області, а також підтримували ЗСУ на сході України.

Російські військові незаконно утримували волонтерку з червня до кінця вересня 2014 року. У полоні її катували, били, неодноразово ґвалтували та погрожували вбивством.

ГУР опублікувало дані трьох колаборантів та одного громадянина Росії

Головним підозрюваним є Петрикін Олександр Миколайович, який народився 10 листопада 1971 року. Він обіймав посаду у так званій "військовій комендатурі" міста Антрацит.

Також окупант більш відомий за позивним "Чорний Саша", а окрім наказу знущатися та викрасти волонтерку, він привласнив її машину Fiat Doblo.

Що відомо про трьох інших катів?

Угрюмов Андрій Олександович – народився 12 березня 1989 року, мешканець селища Кам'яне Антрацитського району. За адресою реєстрації – вулиця Горького, 11, паспортні дані: РНОКПП: 3257803276, ІПН: 345914326270. Худолєй Єгор Володимирович – народився 26 липня 1988 року, мешканець селища Щотове Антрацитського району. За адресою реєстрації – вулиця Островського, 15, паспортні дані: РНОКПП: 3234903354, ІПН: 345971021997. Карабан Денис Олександрович – народився 6 травня 1989 року, мешканець міста Богородськ. За адресою реєстрації – Ніжегородська область, місто Богородськ. 2 мікрорайон, 46, квартира 52. Паспортні дані: серія 2209 № 503903, виданий 19 лютого 2010 року відділенням уфмс Росії у Ніжегородській області, ІПН: 524502938108.

Ймовірно, Карабан досі служить у російській армії та є чинним військовослужбовцем окупантів.

ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата,

– наголосили в ГУР.

Усім російським катам повідомили про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, сексуальне насильство та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

