Подробицями останнього обміну полоненими керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко поділився в інтерв'ю Укрінформу.
Що відомо про закатованих в полоні Росії?
Однією з основних задач Координаційного штабу є встановлення долі зниклих під час війни.
Під час останнього обміну полоненими, 24 квітня, російська сторона передала 375 мертвих українців, серед яких як військові, так і цивільні, які вважалися полоненими. Інформацію про 146 людей надав Міжнародний комітет Червоного Хреста, а перебування в полоні ще 229 людей було підтверджено іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, які бачили їх живими.
Загалом, відповідно до третьої Женевської конвенції, Російська Федерація несе відповідальність за життя і здоров’я полонених, яких утримує. І коли вона повідомляє МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста – 24 Канал), що захопила в полон певних військових, то гарантує задоволення їхніх базових потреб на їжу, одяг, медичне забезпечення,
– повідомив він.
Охріменко підтвердив, що Росія не виконує ці зобов’язання і коли українська сторона отримує тіла полонених, то вкотре фіксує воєнні злочини. Охріменко заявив, що до кожного українця в тюрмі, Росія застосовує систематичний садизм.
Підполковник Михайло Янголенко розповів у інтерв'ю 24 Каналу про жахіття, пережиті в російському полоні. Він розповідав, як їх передали військовій поліції, завантажили у звичайні КАМАЗи, закинули туди, як картоплю, і перевезли через кордон. Під час транспортування когось били шокером, когось палкою по голові, зазначив він.
У 2026 році Коордштабу вдалося повернути 832 військових і цивільних українців з російського полону.
Що відомо про українських полонених?
Україна готується до нового обміну полоненими, проте терміни не уточнені. Зеленський наголосив на важливості прогресу щодо всіх категорій полонених та залучення міжнародних партнерів для звільнення українців.
Українські ультрас вимагають звільнення з російського полону свого колеги Володимира Яковенка, який має протез аорти та другу групу інвалідності. Яковенко вже чотири роки перебуває у російському полоні.
У квітні Україна повернула 193 захисників з російського полону, серед яких військовий, що потрапив у полон, коли його дружина ще була вагітна. Він вперше за три роки зможе побачити свою дитину.