Подробностями последнего обмена пленными руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко поделился в интервью Укринформу.

Одной из основных задач Координационного штаба является установление судьбы пропавших во время войны.

Во время последнего обмена пленными, 24 апреля, российская сторона передала 375 мертвых украинцев, среди которых как военные, так и гражданские, которые считались пленными. Информацию о 146 человек предоставил Международный комитет Красного Креста, а пребывание в плену еще 229 человек было подтверждено другими источниками, среди которых свидетельства освобожденных из плена, которые видели их живыми.

В общем, соответствии с третьей Женевской конвенции, Российская Федерация несет ответственность за жизнь и здоровье пленных, которых удерживает. И когда она сообщает МККК (Международный комитет Красного Креста – 24 Канал), что захватила в плен определенных военных, то гарантирует удовлетворение их базовых потребностей на еду, одежду, медицинское обеспечение,

– сообщил он.

Охрименко подтвердил, что Россия не выполняет эти обязательства и когда украинская сторона получает тела пленных, то в очередной раз фиксирует военные преступления. Охрименко заявил, что к каждому украинцу в тюрьме, Россия применяет систематический садизм.

Обратите внимание! Подполковник Михаил Янголенко рассказал в интервью 24 Каналу об ужасах, пережитых в российском плену. Он рассказывал, как их передали военной полиции, загрузили в обычные КАМАЗы, забросили туда, как картошку, и перевезли через границу. Во время транспортировки кого-то били шокером, кого-то палкой по голове, отметил он.

В 2026 году Коордштабу удалось вернуть 832 военных и гражданских украинцев из российского плена.

