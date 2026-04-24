Трогательную историю защитника опубликовал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Смотрите также Лучший подарок: двое пленных вернулись в Украину в свой день рождения

Воин наконец увидит своего ребенка

В пятницу, 24 апреля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 193 украинских защитников.

На щемящих кадрах после прибытия воинов в Украину звучали, в частности, слова благодарности и первые разговоры с близкими. Один из военных сообщил, что наконец впервые увидит своего ребенка.

Военный ждет первой встречи с ребенком: смотрите видео

Моему ребенку будет 3 года... и наконец увижу и подержу его на руках,

– сказал Герой, и поблагодарил причастных за возвращение.

Что известно о последнем обмене?

Домой 24 апреля Украина вернула 193 военных ВСУ, Военно-морских сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГПСУ и Государственной специальной службы транспорта. Удалось вернуть многих мужчин 2000-х годов рождения. Самому молодому уволенному 23 года, а самому старшему – 59.

К тому же у двоих освобожденных пленников в этот день отмечают день рождения. А один из возвращенных считался пропавшим без вести.