Щемливу історію захисника опублікував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Воїн нарешті побачить свою дитину

У п'ятницю, 24 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 193 українських захисники.

На щемливих кадрах після прибуття воїнів до України звучали, зокрема, слова подяки та перші розмови із близькими. Один з військових повідомив, що нарешті вперше побачить свою дитину.

Військовий чекає на першу зустріч із дитиною: дивіться відео

Моїй дитині буде 3 роки… і нарешті побачу й потримаю її на руках,

– сказав Герой, і подякував причетним за повернення.

Що відомо про останній обмін?

Додому 24 квітня Україна повернула 193 військових ЗСУ, Військово-морських сил, Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Вдалось повернути багатьох чоловіків 2000-х років народження. Наймолодшому звільненому 23 роки, а найстаршому – 59.

До того ж у двоє звільнених бранців цього дня відзначають день народження. А один з повернутих вважався зниклим безвісти.