Двоє українських військових повертаються додому в свій день народження. Деталі обміну повідомив голова офісу президента Кирило Буданов у власних соцмережах.

Що відомо про обмін полонених?

Буданов проінформував, що черговий обмін пройшов успішно. 193 українських оборонці повернулись з російського полону. Їм вже надають медичну та іншу необхідну допомогу. Серед звільнених є поранені.

Окремо хотів би привітати двох звільнених сьогодні українських бійців, які нині, 24 квітня, ще й відзначають День народження! Вадиме! Іване! Бажаю вам якомога швидшого відновлення та міцного здоров’я! Дякую за службу та захист України,

– написав Кирило Буданов.



193 українських захисники нарешті вдома / фото з соцмереж Кирила Буданова.

Голова офісу президента заявив, що це продовження Великоднього обміну. В результаті – багато молодих українських воїнів 2000 року народження, солдати й офіцери, з усіх напрямків фронту повертаються додому. Частина з них незаконно утримувалась в Чечні.

Буданов привітав усіх захисників та їхнім рідних, які дочекалися цього дня. Він додав, що Україна продовжу визволяти своїх громадян попри все.



Україна продовжує докладати всіх зусиль, щоб визволити своїх громадян / Фото з соцмереж Кирила Буданова.

Голова ОП подякував за допомогу партнерам, серед яких США та ОАЕ. Він заявив, що Україна продовжує працювати далі, щоб повернути всіх полонених додому. Буданов висловив сподівання, що кожна сім’я, яка продовжує чекати, почула омріяні слова – "Нарешті вдома".

