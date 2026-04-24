Двое украинских военных возвращаются домой в свой день рождения. Детали обмена сообщил глава офиса президента Кирилл Буданов в собственных соцсетях.

Что известно об обмене пленных?

Буданов проинформировал, что очередной обмен прошел успешно. 193 украинских защитника вернулись из российского плена. Им уже оказывают медицинскую и другую необходимую помощь. Среди освобожденных есть раненые.

Отдельно хотел бы поздравить двух освобожденных сегодня украинских бойцов, которые сейчас, 24 апреля, еще и отмечают День рождения! Вадим! Иван! Желаю вам скорейшего восстановления и крепкого здоровья! Спасибо за службу и защиту Украины,

– написал Кирилл Буданов.



193 украинских защитника наконец дома / фото из соцсетей Кирилла Буданова.

Глава Офиса президента заявил, что это продолжение Пасхального обмена. В результате – много молодых украинских воинов 2000 года рождения, солдаты и офицеры, со всех направлений фронта возвращаются домой. Часть из них незаконно удерживалась в Чечне.

Буданов поздравил всех защитников и их родных, которые дождались этого дня. Он добавил, что Украина продолжу освобождать своих граждан несмотря на все.



Украина продолжает прилагать все усилия, чтобы освободить своих граждан / Фото из соцсетей Кирилла Буданова.

Глава ОП поблагодарил за помощь партнеров, среди которых США и ОАЭ. Он заявил, что Украина продолжает работать дальше, чтобы вернуть всех пленных домой. Буданов выразил надежду, что каждая семья, которая продолжает ждать, услышала желанные слова – "Наконец-то дома".

