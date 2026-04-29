Утім, обміняти можуть не тільки бранців із Росії, але й із тимчасово окупованих територій. Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі 29 квітня.

Що відомо про можливий майбутній обмін полоненими?

Лідер держави провів зустріч із командою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На ній детально обговорили результати обмінів, які вже відбулися цього року, та підготовку наступних обмінів.

Також обговорили запити міжнародних організацій та роботу з партнерами для звільнення людей.

Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території. Координаційний штаб опрацював необхідні для обміну документи, списки, і постійно відбувається комунікація з російською стороною саме щодо таких гуманітарних питань. Пам'ятаємо про всіх наших людей, які досі в російській неволі: і про військових, і про цивільних. Окрема увага людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення,

– поінформував Зеленський.

Він наголосив: важливо зробити все, щоб був прогрес по всіх категоріях полонених. Це, зокрема, журналісти, мери міст і керівники громад, енергетики, воїни, як-от азовці, морпіхи, десантники, "та всі інші, по кому обмінний процес іде особливо складно".

"Наша мета – повернути додому всіх наших людей із неволі. Звіряємо всю інформацію, перевіряємо по кожному прізвищу. Нерідко буває, що людина – в переліку безвісти зниклих, але ми знаходимо в таборах у Росії та повертаємо в Україну. Робота триватиме. Будемо говорити і з деякими лідерами країн-партнерів для додаткових кроків", – додав президент.

Довідка. В рамках великоднього обміну до України вдалось повернути 12 військовополонених 1 корпусу НГУ "Азов" – 11 військовослужбовців бригади "Азов" та 1 військовослужбовця бригади "Кара-Даг". Такі дані оприлюднив командир "Азову" Денис Прокопенко.



Тоді ж заступник командира бригади "Азов" Національної гвардії України Святослав Паламар підкреслив: не можна мовчати про азовців. На його думку, хибно вважати, що розголос довкола 4-річного перебування бійців у російському полоні якось зашкодить процесам обміну.

Коли був останній обмін і кого повернули в Україну?

24 квітня додому повернулися 193 захисники. Глава ОП Кирило Буданов розповів, що фактично це був другий етап великоднього обміну. Частина звільнених перебувала в незаконному ув'язненні в Чечні.

Україна повернула військових зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Серед них були і поранені, і ті, на кого Росія завела кримінальні справи.