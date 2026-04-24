Про це він повідомив на сторінці у фейсбуці.

Про що заявив "Калина"?

Військовослужбовець розкритикував заклики не говорити публічно про полонених оборонців Маріуполя. На його думку, твердження про те, що розголос нібито шкодить обмінам є безпідставними і навпаки ускладнюють ситуацію.

"І ще цей абсурд: мовляв, ворог "спеціально не відпускає", бо ми говоримо. Ви серйозно ? Правда в тому, що мовчання ніколи нікого не врятувало. Мовчання – це зручність для тих, хто не хоче діяти", – написав він у публікації.

За його словами, попри радість від кожного обміну військовополоненими, суспільство не повинне забувати про відповідальність перед захисниками Маріуполя, оскільки проблему полонених не можна просто "замовчати".

Азовці – це не тема, яку можна "приглушити" і забути з часом, як би не хотілося декому. Так не буде! І найбільше втомлює навіть не складність ситуації – а ця нескінченна брехня навколо неї,

– наголосив Паламар.

Зауважимо, що наразі немає жодної офіційної інформації стосовно повернення азовців у рамках обміну 24 квітня 2026 року. Зазвичай їх повертають вкрай рідко та мало у порівнянні з іншими категоріями військовополонених.

Відомо, що Росія часто свідомо блокує або відчутно ускладнює обмін саме цих військовослужбовців, створюючи штучні перешкоди, тому ця категорія насправді є однією з найважчих для звільнення з російського полону.

Коли востаннє повертали азовців?

Нагадаємо, що 11 квітня командир "Азова", бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко повідомляв про повернення щонайменше 12 азовців у рамках тодішнього обміну. Ці захисники перебували у неволі понад 4 роки.

Вони витримали нелюдський тиск і страшні катування. Друзі, я вітаю вас на рідній землі. Ви – приклад мужності, відваги та сталевої волі. Попереду на хлопців чекає довгоочікувана зустріч з близькими та реабілітація,

– писав він.

