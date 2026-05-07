Враг в 2014 году похитил украинскую волонтерку в городе Антрацит. Об этом сообщили в ГУР.

Что известно о похищении и главном подозреваемом?

Оккупанты похитили волонтера и еще 3 человек, которые помогали эвакуировать женщин и детей в Луганской области, а также поддерживали ВСУ на востоке Украины.

Российские военные незаконно удерживали волонтерку с июня до конца сентября 2014 года. В плену ее пытали, избивали, неоднократно насиловали и угрожали убийством.

ГУР опубликовало данные трех коллаборационистов и одного гражданина России / Фото ГУР

Главным подозреваемым является Петрикин Александр Николаевич, который родился 10 ноября 1971 года. Он занимал должность в так называемой "военной комендатуре" города Антрацит.

Также оккупант более известен по позывному "Черный Саша", а кроме приказа издеваться и похитить волонтерку, он присвоил ее машину Fiat Doblo.

Что известно о трех других палачах?

Угрюмов Андрей Александрович – родился 12 марта 1989 года, житель поселка Каменное Антрацитского района. По адресу регистрации – улица Горького, 11, паспортные данные: РНОКПП: 3257803276, ИНН: 345914326270. Худолей Егор Владимирович – родился 26 июля 1988 года, житель поселка Щетово Антрацитского района. По адресу регистрации – улица Островского, 15, паспортные данные: РНОКПП: 3234903354, ИНН: 345971021997. Карабан Денис Александрович – родился 6 мая 1989 года, житель города Богородск. По адресу регистрации – Нижегородская область, город Богородск. 2 микрорайон, 46, квартира 52. Паспортные данные: серия 2209 № 503903, выдан 19 февраля 2010 года отделением уфмс России по Нижегородской области, ИНН: 524502938108.

Вероятно, Карабан до сих пор служит в российской армии и является действующим военнослужащим оккупантов.

ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие,

– отметили в ГУР.

Всем российским палачам сообщили о подозрении за жестокое обращение с гражданским населением, пытки, сексуальное насилие и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

