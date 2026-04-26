Партизаны зафиксировали возле лагеря радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет". Об этом сообщили в "Атеш".

Оккупанты в Крыму разместили военную технику очень близко от детского оздоровительного лагеря "Алькадар". Вероятно, радар враг использует для защиты аэропорта "Бельбек".



Зона размещения радара и детского лагеря / Карта "Атеш"

Такая система помогает российским военным выявлять низколетящие цели и сообщать своим силам ПВО о ракетах и БпЛА.

Размещение станции рядом с детским лагерем является сознательной тактикой использования детей как живого щита,

– отметили в "Атеш".

Партизаны отметили, что размещение военного радара возле детского лагеря является прямым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

Российские оккупанты в очередной раз подвергают гражданское население опасности, с целью защиты собственной военной инфраструктуры.

