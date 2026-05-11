Втім, росіяни здалися без бою. Порозумітися довелося через гугл-перекладач. Про це розповіли в "Азові".

Що робили росіяни в підвалі в Золотому Колодязі?

Їх знайшли бійці інтернаціонального батальйону "Азову".

Окупанти зайняли підвал у Золотому Колодязі, де розважалися як звикли: знайшли 35 літрів вина, курили канабіс, вбили свого напарника. Їхню ідилію зруйнував 3 Інтернаціональний батальйон 12 бригади спеціального призначення "Азов", натрапивши на схованку,

– розповіли військові.

Азовці поговорили з росіянами. Ті розповіли багато цікавого. Наприклад, те, що в одного з них немає трьох пальців на руці, але "на папері" він снайпер. Після поранення його відправили "в тил відкривати консервні банки", та насправді відправили в Золотий Колодязь. Інший мав розумову відсталість, але його визнали придатним до служби.

Росіяни зізналися, що алкоголь не принесли з собою, а знайшли в будинку. А курили канабіс тому, що хотілося курити, та і "все село вживало цю траву". Ті, хто сам не курив, "розслаблялися", вдихаючи дим.

Згодом російський механік почав пити щодня. Коли в нього виник конфлікт з іншими членами групи, ті вбили його пострілом у голову. І почали копати ще один підвал – "на випадок штурму" або скиду боєприпасів із важких дронів.

Українські важкі дрони "Вампір", які росіяни називають "Баба-Яга", дуже ефективні. Полонені зізналися, що бачили, як солдатів розривало просто на їхніх очах.

Я там інших хлопців бачив, їх там взагалі на частини розривало просто, сімох людей. Ось вони були переді мною живі, і вони всі 200. Ідеш, там все встелено трупами до самого кінця – напевно, метрів 400. Самі трупи, людей 100, може, більше,

– поділився окупант.

Власне, українські бійці дісталися до росіян, коли зачищали будинки. Один з бійців відчув, як нога провалюється, і побачив, що в тій дірі хтось є. Росіяни мали мало зброї і не ризикнули стріляти.

Тепер загарбники тішаться, що в полоні в них є гаряча їжа, вода, знеболювальне та медична допомога. Кажуть, що "Азову" не злякалися і не вважають здачу в полон чимось негідним.

Вони додають, що Україна "реально захищає свої території і відбивається". А від побачених фотографій у покинутих будинках українців "стає реально сумно."

Я звертаюся до Володимира Володимировича Путіна. Зупини, будь ласка, це все, весь вогонь. Зупини цю війну, будь ласка. Ми тебе благаємо, ми тебе всі просимо. Території українців вже просто, ну, засипані трупами наших, російських окупантів. Зупини цю війну і все. Тобі ж не важко це зробити,

– звернулися російські солдати до Путіна.

Також вони закликали своїх побратимів з окупаційної армії не йти на такі завдання, де їх можуть покинути і забути про них.

Росіяни потерпають через війну

У середині квітня в розмові з 24 Каналом офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів про випадок, який шокує. Росіянин, який здався в полон, почав їсти землю, адже думав, що це вода. В нього було сильне зневоднення.