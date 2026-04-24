Кому можуть анулювати ліцензії на продаж підакцизних товарів?
З жовтня 2025 року держава ввела чіткі правила: якщо продаєш підакцизні товари – плати працівникам не менше встановленого рівня, повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Зараз зарплатні вимоги такі:
- для бізнесу у межах та за 50 кілометрів від обласних центрів – 2 розміри мінімальної зарплати ( у 2026 році – 17 294 гривень);
- для бізнесу поза цими межами та з площею торговельних залів менше 500 метрів квадратних – 1,5 розміри мінімальної зарплати (у 2026 році – 12 970,5 гривень).
Лише за лютий – березень 2026 року ризики порушення цих правил підтвердили у приблизно 6,6 тисячі підприємців. Причому вони ігнорували вимоги не один місяць – а це вже прямий шлях до анулювання ліцензії.
Податківці вже встигли провести близько 1,5 тисячі фактичних перевірок і охопили майже чверть "ризикових" бізнесів. Результат – понад 2,9 тисячі ліцензій уже анульовані або перебувають у процесі закриття.
Втім, зарплати – не єдина проблема. Під час перевірок регулярно виявляють інша порушення: продаж алкоголю і тютюну без акцизних марок або з підробками, маніпуляції з цінами, відсутність фіскальних чеків і робота без касових апаратів. За все це підприємців уже оштрафували майже на 17 мільйонів гривень.
До речі, ті підприємці, які не готові були до нових правил, вже пішли з ринку. Кількість ліцензіатів зменшилася на 3 тисячі – з 56,1 тисяч до 52,9 тисяч. На 8 тисяч зменшилася і кількість ліцензій – з 167,2 тисяч до 158,6 тисяч,
– повідомила Карнаух.
Як зростатиме ціна на сигарети в Україні?
Підвищення акцизу на сигарети в Україні відбувається в межах євроінтеграції. Зміни у квітні додають до ціни пачки 8 – 10 гривень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.
За словами експерта, основні підвищення акцизу заплановані в Податковому кодексі й відбуватимуться в наступні роки. Таким чином, податок наблизиться до мінімальної ставки Європейського Союзу.
У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть з 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет. За 2025 рік у нас вже близько 80 євро, 2026 рік – 86 євро, 2027 рік – близько 90 і на 28-й ми виходимо на мінімальний рівень ЄС.
Як пояснює економіст, квітневе підвищення є технічним, адже частка акцизу в роздрібній ціні сигарет є меншою за необхідні 60%. Аби досягти потрібного рівня, застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. Відповідно, акциз автоматично зростає на 10%.
За словами Олега Гетмана, кожен наступний етап підвищення акцизного податку в середньому буде збільшувати ціну сигарет приблизно на 15 – 20 гривень.
Чи запровадять в Україні ПДВ для ФОП?
19 березня в Мінфіні опублікували законопроєкт про збільшення податків в Україні. Ішлося про ПДВ для ФОПів із 1 січня 2027 року.
ПДВ мали платити бізнеси, які мають річний дохід у понад 4 мільйони гривень. Ці фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які зараз сплачують єдиний податок (спрощенку), були зобов'язані перейти на ПДВ.
Ідея запровадження ПДВ для ФОПів залишається на стадії обговорення, без остаточного рішення, через побоювання збільшення податкового навантаження та бюрократії.
Альтернативами є покращення адміністрування податків і боротьба зі схемами "дроблення бізнесу", що могло б забезпечити бюджету значні надходження.