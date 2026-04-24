Кому могут аннулировать лицензии на продажу подакцизных товаров?

С октября 2025 года государство ввело четкие правила: если продаешь подакцизные товары – плати работникам не меньше установленного уровня, сообщила и. о. председателя ГНС Леся Карнаух.

Сейчас зарплатные требования следующие:

для бизнеса в пределах и за 50 километров от областных центров – 2 размера минимальной зарплаты (в 2026 году – 17 294 гривен);

для бизнеса за этими пределами и с площадью торговых залов менее 500 квадратных метров – 1,5 размеры минимальной зарплаты (в 2026 году – 12 970,5 гривен).

Только за февраль – март 2026 года риски нарушения этих правил подтвердили у примерно 6,6 тысячи предпринимателей. Причем они игнорировали требования не один месяц – а это уже прямой путь к аннулированию лицензии.

Налоговики уже успели провести около 1,5 тысячи фактических проверок и охватили почти четверть "рисковых" бизнесов. Результат – более 2,9 тысяч лицензий уже аннулированы или находятся в процессе закрытия.

Впрочем, зарплаты – не единственная проблема. Во время проверок регулярно выявляют другие нарушения: продажа алкоголя и табака без акцизных марок или с подделками, манипуляции с ценами, отсутствие фискальных чеков и работа без кассовых аппаратов. За все это предпринимателей уже оштрафовали почти на 17 миллионов гривен.

Кстати, те предприниматели, которые не готовы были к новым правилам, уже ушли с рынка. Количество лицензиатов уменьшилось на 3 тысячи – с 56,1 тысяч до 52,9 тысяч. На 8 тысяч уменьшилось и количество лицензий – с 167,2 тысяч до 158,6 тысяч,

– сообщила Карнаух.

Как будет расти цена на сигареты в Украине?

Повышение акциза на сигареты в Украине происходит в рамках евроинтеграции. Изменения в апреле добавляют к цене пачки 8 – 10 гривен. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

По словам эксперта, основные повышения акциза запланированы в Налоговом кодексе и будут происходить в последующие годы. Таким образом, налог приблизится к минимальной ставке Европейского Союза.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы В апреле это просто небольшое техническое повышение. Все основные повышения будут с 1 января ежегодно. Они приближают нас к минимальной ставке 90 евро за тысячу сигарет. За 2025 год у нас уже около 80 евро, 2026 год – 86 евро, 2027 год – около 90 и на 28-й мы выходим на минимальный уровень ЕС.

Как объясняет экономист, апрельское повышение является техническим, ведь доля акциза в розничной цене сигарет меньше необходимых 60%. Чтобы достичь нужного уровня, применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Соответственно, акциз автоматически возрастает на 10%.

По словам Олега Гетмана, каждый следующий этап повышения акцизного налога в среднем будет увеличивать цену сигарет примерно на 15 – 20 гривен.

