Які українські компанії оштрафували?
Штрафи наклали на понад 10 компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на АМКУ.
Вони вчинили правопорушення згідно Закону "Про захист економічної конкуренції".
- ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСА" та ТОВ "КИЇВСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД № 8"
АМКУ визнав, що компанії змовилися задля спотворення результатів чотирнадцяти торгів очікуваною вартістю 245 300 000 гривень на закупівлю солі для утримання та обслуговування автомобільних доріг у 2022 році.
За зазначені порушення на них наклали штрафи на загальну суму 5 365 095 гривень.
- ТОВ "БМП КРАМАТОРСЬК" та ТОВ "БУДАРТЕЛЬ СХ 65"
За рішенням АМКУ, компанії змовилися для спотворення результатів трьох торгів на закупівлю послуг з капремонту та реставрації, проведених Донецькою ОДА та КП Миколаївської міської ради.
На товариства накладено штрафи у загальному розмірі 1 623 364 гривень.
- ТОВ "ДАЄР" і ТОВ "ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ УКРАЇНИ"
Компанії вчинили змову під час участі у дев’яти торгах на закупівлю трубопровідної арматури у 2022 році.
За змову вони оштрафовані на загальну суму 6 563 161 гривень.
- ТОВ "ЗАПОРІЖІНЖИНІРІНГ-ГРУП" і ТОВ "МК ПРОФІСТРОЙ"
Ці компанії вчинили змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду, проведених Слобожанською селищною радою у 2023 році.
За вчинені порушення на порушників накладено штрафи на загальну суму 6 705 433 гривень.
- ТОВ "ПРОДМЕТ" та ТОВ "СТІЛС УКРАЇНА"
Товариства вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час участі у чотирьох торгах із закупівлі сплавів та труб, проведених АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ПАТ "Центренерго", ПАТ "УКPНAФТА" у 2023–2024 роках.
За змову вони оштрафовані на загальну суму 9 228 859 гривень.
- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМХІМІЯ" та ТОВ "КАМ’ЯНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
Компанії вчинили змову під час участі у торгах на закупівлю підіймально-транспортувального обладнання, проведених державним підприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у 2023 році.
За змову вони оштрафовані на загальну суму 435 892 гривень.
Кого ще штрафував АМКУ?
АМКУ оштрафував ТОВ "ТБ Крут капітал" на 39 мільйонів гривень за порушення закону про захист економічної конкуренції, придбавши без дозволу 100% частки у статутних капіталах чотирьох підприємств. ТОВ "ТБ Фрут капітал" займається виробництвом фруктових і овочевих соків та дитячого харчування.
Антимонопольний комітет України розслідує зловживання двома найбільшими виробниками яєць, "Авангард" та Ovostar Union, через можливу змову під час формування цін. Комітет виявив значне зростання цін на яйця у жовтні 2024 року, що спонукало до розпочатку офіційної справи.