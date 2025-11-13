Какие украинские компании оштрафовали?
Штрафы наложили на более 10 компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на АМКУ.
Они совершили правонарушение согласно Закону "О защите экономической конкуренции".
- ООО "ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА" и ООО "КИЕВСКИЙ Асфальтобетонный завод № 8"
АМКУ признал, что компании сговорились для искажения результатов четырнадцати торгов ожидаемой стоимостью 245 300 000 гривен на закупку соли для содержания и обслуживания автомобильных дорог в 2022 году.
За указанные нарушения на них наложили штрафы на общую сумму 5 365 095 гривен.
- ООО "БМП КРАМАТОРСК" и ООО "БУДАРТЕЛЬ СХ 65"
По решению АМКУ, компании сговорились для искажения результатов трех торгов на закупку услуг по капремонту и реставрации, проведенных Донецкой ОГА и КП Николаевского городского совета.
На общества наложены штрафы в общем размере 1 623 364 гривен.
- ООО "ДАЕР" и ООО "ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УКРАИНЫ"
Компании совершили сговор во время участия в девяти торгах на закупку трубопроводной арматуры в 2022 году.
За сговор они оштрафованы на общую сумму 6 563 161 гривен.
- ООО "ЗАПОРОЖИНЖИНИРИНГ-ГРУПП" и ООО "МК ПРОФИСТРОЙ"
Эти компании совершили сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту внутриквартального проезда, проведенных Слобожанским поселковым советом в 2023 году.
За совершенные нарушения на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 6 705 433 гривен.
- ООО "ПРОДМЕТ" и ООО "СТИЛС УКРАИНА"
Общества совершили антиконкурентные согласованные действия во время участия в четырех торгах по закупке сплавов и труб, проведенных АО "Укргаздобыча", ПАО "Центрэнерго", ПАО "УКРНАФТА" в 2023–2024 годах.
За сговор они оштрафованы на общую сумму 9 228 859 гривен.
- ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМХИМИЯ" и ООО "КАМЕНСКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Компании совершили сговор во время участия в торгах на закупку подъемно-транспортировочного оборудования, проведенных государственным предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" в 2023 году.
За сговор они оштрафованы на общую сумму 435 892 гривен.
Кого еще штрафовал АМКУ?
АМКУ оштрафовал ООО "ТБ Крут капитал" на 39 миллионов гривен за нарушение закона о защите экономической конкуренции, приобретя без разрешения 100% доли в уставных капиталах четырех предприятий. ООО "ТБ Фрут капитал" занимается производством фруктовых и овощных соков и детского питания.
Антимонопольный комитет Украины расследует злоупотребление двумя крупнейшими производителями яиц, "Авангард" и Ovostar Union, из-за возможного сговора при формировании цен. Комитет обнаружил значительный рост цен на яйца в октябре 2024, что побудило к началу официального дела.