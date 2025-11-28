Что известно о сговоре на закупках для ВСУ?
Нарушения совершили ООО "КОЛТРЕЙН", ООО "БИЗНЕСКОМ ЛТД" и ООО "ПРОЛОГ СЕРВИС", пишет 24 Канал со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.
Компании наказали за согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов. Их провело государственное предприятие Министерства обороны "Государственный оператор тыла". Тендер касается закупки чехлов для фляг полевых и сумок-подсумков боевых с ожидаемой стоимостью более 150 миллионов гривен.
АМКУ установил, что компании согласовали между собой условия участия в закупках, благодаря чему конкуренция между ними устранили. За нарушения их оштрафовали на общую сумму 26 867 392 гривен.
К слову, ранее издание NGL.Media писало, что ООО "Колтрейн" поставляло пластиковые китайские фляги на тендерах ДОТ Минобороны, которые из-за отдельных требований оказались значительно дороже украинских.
Реальные подряды "Колтрейн" начал получать только в 2024 году после того, как официальной владелицей компании стала Юлия Кикоть.
Кого еще штрафовал АМКУ?
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал более 10 компаний на общую сумму более 29 миллионов гривен за искажение результатов торгов. Среди оштрафованных компаний: ТОВ "ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА", ТОВ "КИЕВСКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 8", ТОВ "БМП КРАМАТОРСК", ТОВ "БУДАРТЕЛЬ СХ 65".
АМКУ оштрафовал ООО "ТБ Крут капитал" на 39 миллионов гривен за нарушение закона о защите экономической конкуренции, приобретя без разрешения 100% доли в уставных капиталах четырех предприятий. ООО "ТБ Фрут капитал" занимается производством фруктовых и овощных соков и детского питания.
Антимонопольный комитет Украины расследует злоупотребление двумя крупнейшими производителями яиц, "Авангард" и Ovostar Union, из-за возможного сговора при формировании цен. Комитет обнаружил значительный рост цен на яйца в октябре 2024, что побудило к началу официального дела.
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "И-ТРЕВЕЛС" (BlaBlaCar) на 424 486 гривен за непредоставление запрашиваемой информации. Компания объяснила, что причиной непредоставления информации был сбой во внутренней коммуникации, и после этого все данные были предоставлены.