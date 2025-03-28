За что оштрафовали BlaBlaCar
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, информирует 24 Канал. Причиной штрафа стало непредоставление компанией запрашиваемой информации по требованию АМКУ.
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Отмечают, что при рассмотрении дела "И-ТРЕВЕЛС" сотрудничала с комитетом и способствовала установлению фактических обстоятельств.
Позиция компании
В компании объяснили, что непредоставление информации было связано со сбоем во внутренней коммуникации, а не умышленной попыткой уклониться от требований регулятора. После выявления проблемы "И-ТРЕВЕЛС" предоставила все необходимые данные.
Учитывая эти обстоятельства АМКУ учел позицию компании при определении размера штрафа.
Ранее мы писали, что антимонопольный комитет выявил потенциальные монопольные злоупотребления в деятельности ООО "Ай-Тревелс. Также регулятор обнаружил разногласия в возмещении транспортной компанией сервисного сбора после отмены поездки по инициативе пассажира.