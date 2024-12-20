Выявлены признаки монополии

19 декабря АМКУ обнародовал рекомендации, в которых призвал управляющую компанию прекратить действия, потенциально нарушающие законодательство о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу регуляторного органа.

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Кроме того, комитет провел расследование процессов, связанных с установлением, уплатой и возвратом абонентской платы за пользование услугами онлайн-платформы.

Отмечают, что пока общество не предоставило надлежащего объяснения механизма ценообразования сервисного сбора.

Недостатки в платежной системе BlaBlaCar

Регулятор обнаружил разногласия в практике возмещения транспортной компанией сервисного сбора после отмены поездки по инициативе пассажира. Так, например, при одинаковых обстоятельствах, когда бронирование поездки было отменено без вины водителя, один пассажир получил возмещение стоимости услуг по усмотрению компании, а другой – нет.

Кроме того, было указано, что компания не информирует пассажиров должным образом об условиях возврата таких платежей при предоставлении услуги.

Компании дали 2 месяца

Комитет выдал ООО "Ай-Тревелс" распоряжение о прекращении определенных действий в двухмесячный срок. Невыполнение этих обязательных к исполнению рекомендаций может привести к возбуждению регулятором дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.