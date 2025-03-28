За що оштрафували BlaBlaCar

Про це повідомила пресслужба регулятора, інформує 24 Канал. Причиною штрафу стало ненадання компанією запитуваної інформації на вимогу АМКУ.

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Зазначають, що під час розгляду справи "І-ТРЕВЕЛС" співпрацювала з комітетом і сприяла встановленню фактичних обставин.

Позиція компанії

У компанії пояснили, що ненадання інформації було пов’язане зі збоєм у внутрішній комунікації, а не умисною спробою ухилитися від вимог регулятора. Після виявлення проблеми "І-ТРЕВЕЛС" надала всі необхідні дані.

З огляду на ці обставини АМКУ врахував позицію компанії при визначенні розміру штрафу.

Раніше ми писали, що антимонопольний комітет виявив потенційні монопольні зловживання в діяльності ТОВ "Ай-Тревелс. Також регулятор виявив розбіжності у відшкодуванні транспортною компанією сервісного збору після скасування поїздки з ініціативи пасажира.