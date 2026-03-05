Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Де будуть розміщені нові камери фіксації?
У нових місцях встановлять 35 камер фіксації порушень ПДР, ще 2 відновлять роботу після перерви. Вони будуть встановлені у великих містах та на міжміських трасах.
У Броварах, Обухові, Вишгороді, Білій Церкві, Вінниці, Чорноморську, Золотоноші та Чернігові встановлять нові камери. Також на кількох трасах: М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин, М-11 Львів – Шегині, М-15 Одеса – Рені та інших.
Окрім цього нові комплекси встановлять на дорогах Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Чернігівської та Одеської областей.
Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.
Що відомо про зміни ПДР?
У 2026 році штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні становлять від 340 гривень до понад 50 000 гривень, залежно від тяжкості порушення. Несплата штрафу призводить до подвоєння суми та передачі справи до Державної виконавчої служби, що може завершитися блокуванням рахунків або арештом майна.
У парламенті пропонують врегулювати рух електросамокатів, моноколіс та сігвеїв, прирівнявши їх до повноцінних учасників дорожнього руху. Законопроєкт передбачає заборону руху тротуарами для водіїв старше 14 років, дозволяючи їздити лише по велодоріжках або краю проїжджої частини.