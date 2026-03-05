Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
Где будут размещены новые камеры фиксации?
В новых местах установят 35 камер фиксации нарушений ПДД, еще 2 возобновят работу после перерыва. Они будут установлены в крупных городах и на междугородних трассах.
В Броварах, Обухове, Вышгороде, Белой Церкви, Виннице, Черноморске, Золотоноше и Чернигове установят новые камеры. Также на нескольких трассах: М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин, М-11 Львов – Шегини, М-15 Одесса – Рени и других.
Кроме этого новые комплексы установят на дорогах Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Черниговской и Одесской областей.
Расположение всех комплексов можно посмотреть здесь.
Что известно об изменениях ПДД?
В 2026 году штрафы за нарушение правил дорожного движения в Украине составляют от 340 гривен до более 50 000 гривен, в зависимости от тяжести нарушения. Неуплата штрафа приводит к удвоению суммы и передаче дела в Государственную исполнительную службу, что может завершиться блокировкой счетов или арестом имущества.
В парламенте предлагают урегулировать движение электросамокатов, моноколес и сигвеев, приравняв их к полноценным участникам дорожного движения. Законопроект предусматривает запрет движения по тротуарам для водителей старше 14 лет, позволяя ездить только по велодорожкам или краю проезжей части.